Komšija je silovao dok je spavala, osveta koju mu je pripremila je bila je surova

Jade Bailey Reeks (21) silovao je u snu njen komšija Haydon Davis-Patton (23), ali je ona uspjela da tajno snimi njegovo priznanje, nakon čega je on uhapšen i osuđen na četiri godine zatvora, pišu britanski mediji.

– Probudila sam se i shvatila da sam gola od struka nadole. S užasom sam se okrenula ka čovjeku s kojim sam se zabavljala nekoliko sedmica. Nisam se mogla sjetiti da smo imali s*ks – da li me je silovao dok sam spavala? – priča Jade.

Haydon je sa porodicom živio vrata do vrata osam godina, kad su počeli da se upoznaju u junu 2017. Jade je tada radila dva posla, kao frizerka i njegovateljica, i živjela je sa majkom i bratom.

– Upoznala sam Haydona, savjetnika za klijente, preko brata i on me je zasmijavao pa smo počeli da provodimo vrijeme zajedno, u vožnji ili dugim šetnjama… Jedne večeri u julu 2017. otišla sam u krevet sa bolom u stomaku kad je Haydon pozvao oko 22.00 i pitao da li može da prespava kod mene jer je zaboravio svoje ključeve. Bila sam umorna i sama pa sam pitala da li ga roditelji mogu pustiti u stan, ali je odgovorio da se ne javljaju na telefon – navodi Jade.

Ona je pristala da ga pusti jer nije željela da ostane na ulici, ali mu je istakla da se ne osjeća dobro i da neće biti se*sa.

– Nije se bunio pa sam legla u krevet u spavaćici i boksericama i popila tabletu za spavanje – priča Jade.

Zaspala je pored Haydona, a kad se sljedećeg jutra probudila njene bokserice i spavaćica su nestale i osjećala je bol među nogama. Počela je da viče na komšiju, zahtjevajući da joj kaže šta je uradio, a on je rekao da je ona to željela.

– U suzama sam mu rekla da ode. Kad je otišao sklupčala sam se u krevetu, osjećajući se ranjivo i iskorišteno. Možda smo se zabavljali, ali to mu nije dalo pravo da ima se*s sa mnom bez mog pristanka. I dalje u šoku, nisam mogla da kažem svojim prijateljima niti porodici. Uplašila sam se da mi je možda prenio neku polnu bolest ili da sam trudna, ali sam odbacila takve misli – navodi Jade.

Ona se takođe zabrinula da joj policija neće vjerovati, pa je odlučila da iznudi priznanje od svog silovatelja. Nekoliko dana nakon toga poslala mu je poruku u kojoj ga je optužila da ju je silovao. Na njeno iznenađenje on je odgovorio da zna šta je uradio, ali sljedećeg dana je njen brat – ne znajući za incident – pustio Haydona u kuću.

– Bila sam bijesna, ali umjesto da se suočim sa njim odlučila sam da dobijem još jedno priznanje. Sljedeće nedjelje zamolila sam ga da me poveze kući nakon posla. Prije nego što je stigao pritisnula sam snimanje na telefonu i sjela pozadi. Pitala sam ga šta je uradio te noći. On mi je u suzama priznao da me je silovao jer je bio veoma napaljen. Kad me je ostavio kući rekla sam mu da više nikad ne želim da ga vidim – istakla je Jade.

U međuvremenu je otišla kod ljekara, ali srećom je sve bilo u redu, da bi u avgustu 2017. konačno rekla majci šta se dogodilo i odlučila da ode u policiju kad bude spremna.

– Gledala sam Haydona kroz prozor ili ga slušala kako se smije sa prijateljima u svom stanu, kao da se ništa nije dogodilo. Povjerila sam se prijateljici koja je pokušala da me razvedri i napravila mi profil na Tinderu. Iako nisam bila zainteresovana, istog mjeseca počela sam da četujem sa Danom Atkinsonom. Isprva sam bila oprezna, ali nakon nekoliko sedmica ispričala sam mu sve. Zagrlio me je i rekao da nema sumnje da me je Haydon silovao – navodi Jade.

To je bilo ono što joj je bilo potrebno da djeluje. Uz podršku Dana i svoje majke prijavila je Haydona policiji u oktobru 2017.

– Policajci su mi pružili podršku i uvjerili me da imam jak slučaj jer sam snimila priznanje – kaže Jade.

Haydon je uhapšen u decembru i optužen za silovanje. On se u aprilu ove godine izjasnio krivim za silovanje, pa Jade nije morala da prilaže dokaz. U maju je osuđen na četiri godine zatvora, stavljen je u registar se*sualnog zlostavljanja i dobio je 10-godišnju zabranu prilaska Jade.

– Iako sam bila razočarana kratkom kaznom ponosna sam na sebe što sam ga prijavila. Sada sam u ljubavi sa Danom i počeli smo da živimo zajedno. Odbijam da dopustim da me definiše ono što mi je Haydon uradio – ja nisam žrtva, ja sam preživjela – zaključila je Jade, piše “Blic“.

