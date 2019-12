Tri dana ne zna ništa o njima: Očajni muškarac briznuo u plač, moli da mu se vrate vjerenica i beba

Očajni suprug i otac iz Ostina u Teksasu slomio se pred kamerama dok je govorio o svojoj supruzi i kćerkici, koje su nestale prije tri dana. Dok je molio da se vrate, briznuo je u plač, piše “Telegraf“.

Hajdi Brusard (33) i njena kćerka Margot stara dvije sedmice poslednji put su viđene u četvrtak ujutru, kada je majka ostavila sina u školu.

Mama i beba viđene su u školi oko 7.30, a policija je objavila fotografiju žene u ljubičastom džemperu snimljenu u trenutku dok je još bila u školi 20 minuta kasnije.

– Vjeruje se da su se Hajdi i Margot vratile kući nakon toga, ali od tada ih niko nije ni vidio ni čuo – rekla je policija.

Šejn Keri, vjerenik i otac nestale žene i bebe, rekao je da su sve njihove stvari, kao i automobil vjerenice, ostali kod kuće.

– Ne mogu da vjerujem da bi iko povredio ove dvije divne osobe. Otišao sam da radim oko 8 ujutru i tada sam ih vidio posljednji put – rekao je očajni Šejn.

Kada je došao kući oko 14 sati, tamo nije zatekao svoju porodicu, a zabrinuo se za njih kada su mu javili iz škole da niko nije pokupio njihovog sina nakon časova.

Attached is an updated photo of Heidi Broussard from Dec. 12, 2019 at 7:50 a.m. at Cowan Elementary. The clothing pictured is what she is believed to have been wearing when she was last seen. Anyone with information about her and Margot is asked to call 911 immediately. https://t.co/bvpNxAqX7i pic.twitter.com/KS0aMJSbAg

— Austin Police Department (@Austin_Police) December 13, 2019