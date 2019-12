Udario reporterku po stražnjici tokom prijenosa uživo, ona mu savršeno odgovorila

Naime, nju je dok je izvještavala jedan od učesnika trke udario po stražnjici dok je prolazio pored nje, piše “Index“.

Ona je video podijelila na Twitteru, a s njim i poruku za muškarca, koja je oduševila mnoge.

– Muškarcu koji me udario po stražnjici jutros tokom televizijskog prijenosa: Napao si me, objektivizirao i osramotio me. Ni jedna se žena NIKAD ne bi smjela naći u ovakvoj situaciji na poslu ili bilo gdje. Ponašaj se bolje – poručila mu je.

Sportsko vijeće Savane gdje se sve odvilo, otkrilo je da zna o kome se radi te da neće tolerirati takvo ponašanje.

– Nećemo tolerirati ovakvo ponašanje na našem eventu. Odlučili smo ovom pojedincu zabraniti sudjelovanje na svim našim budućim utrkama – objavili su na Twitteru.

Policija u Savani otkrila je da je stupila u kontakt s reporterkom te da o njoj ovisi želi li podnijeti tužbu.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) 7. prosinca 2019.