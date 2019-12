Erdogan poručio Macronu: Islam i terorizam su nespojivi

Erdogan se u Istanbulu obratio na Samitu ministara za socijalne poslove zemalja članica Organizacije islamske saradnje (OIC), a tom prilikom je govorio i o aktuelnim dešavanjima, piše “Anadolija”.

Erdogan je ukazao na nedovoljan politički utjecaj i ekonomski napredak muslimana u svijetu.

“Danas muslimani, koji čine oko četvrtinu svjetske populacije, nažalost nemaju politički utjecaj ni ekonomski, socijalni ni kulturni razvoj koji bi bili proporcionalni njihovoj moći”, kazao je Erdogan.

Podsjetio je kako u temelju osnivanja OIC-a stoji pitanje Jerusalema, te naglasio kako se svakog dana pogoršava stanje u Jerusalemu, odnosno u Palestini koja je od njega neodvojiva.

“Kao Turska osjećamo da smo često sami kada ukazujemo na probleme po pitanju Jerusalema i Palestine. Svjesni smo da je jedan od razloga terorističkih napada i ekonomskih sabotaža s kojima smo suočeni posljednjih godina, upravo naš principijelan stav na tom planu”, smatra Erdogan.

Postavio je pitanje do kada će muslimani šutjeti na sve ono što im se danas dešava.

“Napadaju li naše džamije? Napadaju. Da li ubijaju muslimane? Ubijaju. I do kada ćemo mi na sve to da šutimo? Ako mi na sve ovo ne podignemo glas, sve dok ne budemo reagovali bićemo izloženi velikom pritisku”, kazao je Erodgan.

Govoreći o prisutnosti terorističke organizacije ISIS na području Afganistana, Erdogan je kazao kako će se pružiti podrška Afganistanu kako bi se teroristička organizacija potpuno eliminisala s područja te zemlje. Podvukao je kako su sve terorističke organizacije rezultat određenog projekta, te kako zloupotrebljavaju ime vjere islama.

Ponovo iznio kritike na račun francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, zbog njegovog korištenja termina “islamski terorizam” na posljednje Samitu NATO-a u Londonu.

“Imali smo priliku čuti francuskog predsjednika koji na posljednjem Samitu NATO-a govori o ‘islamskom terorizmu’. U više navrata sam mu to rekao, da islam u korijenu svog imena nosi značenje mira. Kako možete islam, odnosno mir poistovijetiti s terorizmom? Takvo nešto je nemoguće. On je to isto ponovio i na posljednjem Samitu NATO-a”, rekao je Erdogan, te poručio kako bi Macronu, umjesto što se bavi time, bilo bolje da razmišlja kako da zaustavi proteste žutih prsluka u Parizu.

