Francuska poziva na obnovu i uravnoteženje NATO-a

Pariz se zalaže i za stvarni evropski suverenitet, uključujući u digitalnom području, kaže francuski ministar.

epa08039193 (L-R) Czech Foreign Minister Tomas Petricek, Polish Foreign Minister Jacek Czaputowicz, Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjarto and Slovakian Foreign Minister Miroslav Lajcak attend a press conference after the Visegrad Group (V4) Foreign Ministers meeting in Prague, Czech Republic, 02 December 2019. EPA-EFE/MARTIN DIVISEK