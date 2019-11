Dobio je šesticu na lotu i skovao plan, a onda mu je stiglo pismo

Ali budući da je u sistemu te igre bilo još dobitnika trebalo mu je pripasti 24.000 eura.

Rajnera je i to razveselilo no kako pišu njemački mediji, on na kraju neće dobiti ništa. Listić je naime odlučio da unovči na kiosku koji sam vodi već 16 godina.

– To je za mene bio strašan šok. S tim sam novcem planirao ‘podebljati’ penziju i kroz dvije godine zatvoriti kiosk – kaže Rajner koji loto igra već 10 godina, piše “24 sata“.

Dodaje kako su mu iz lutrije poručili da nije dozvoljeno unovčiti listiće u vlastitoj radnji jer se tako želi spriječiti zavisnost o kocki.

