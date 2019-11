Demonstranti uhvatili gradonačelnicu, ošišali je i ofarbali

Kao glavni razlog protesta, demonstranti su naveli navodnu neregularnost izbora na kojima je Evo Morales odnio pobjedu, piše “B92“.

Pored La Paza, najdinamičnije je bilo u Vintu, gdje su građani napali gradonačelnicu Patrisiju Arće, koju su izvukli na ulicu, pritom je polivši crvenom farbom, a zatim su je i ošišali.

Vintu, grad od 60.000 stanovnika, preplavljen je ljudima s maskama koji su razorili grad palicama i kamenicama.

Gradonačelnicu Arće, članicu vladajućeg Pokreta za socijalizam, antivladini demonstranti sačekali su na izlasku iz vladine zgrade. Optužili su je da je regrutovala simpatizere Moralesove vlasti i dovodila ih u grad kako bi razbili proteste, navode strani mediji.

BBC News – Bolivia mayor has hair forcibly cut by crowd of protesters https://t.co/fsquMvG9tg

— Riaz Gilani (@RiazGilani) 8. studenoga 2019.