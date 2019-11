Momak nije imao milosti tokom intimnog odnosa, djevojka pronađena mrtva u automobilu

Prije toga bila je na zabavi povodom Noći vještica u obližnjoj zgradi, koju je napustila s Majklom Gefnijem (Michael Gaffney, 21).

Par je otišao u parkiran automobil u garaži, a tokom grubog se*sa došlo je do kompresije vrata, zbog čega je Gefni osumnjičen za ubistvo, saopštila je policija u Nju Džersiju.

Obdukcijom je utvrđeno da je Garsijina smrt prouzrokovana povredama nastalim pritiskom na vrat. U početku nije odmah bilo jasno je li za to kriv grub se*s.

Gefni je rekao policiji da su njih dvoje uzeli lijekove na recept i da su imali se*s u automobilu kada je ona izgubila svijest.

Michael Gaffney, 21, of Maywood charged w/ reckless manslaughter for alleged involvement in the death of Francis Victoria Garcia, 19, according to Bergen County Prosecutor’s Office. “An autopsy determined that the death was caused by compression injuries to her neck,” BCPO said. pic.twitter.com/k5UkPPo8pM

— Darias News (@CaesarDarias) 3. studenoga 2019.