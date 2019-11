Pastiri ukrali El-Bagdadijevo zlato

Mohamed Ali Sajet, brat Bagdadijeve supruge, otkrio je ključne detalje koji su pomogli Amerikancima u lovu na vođu ISIL-a, nakon što je i on sam uhvaćen, piše “Avaz“.

Al-Bagdadi i njegovi najbliži pomoćnici su znatan dio novca, kako je kazao Ali Sajet, zakopali u pustinju – u dolarima, kao i zlatu i srebru. Računali su da će se vratiti po njega, no svi su redom likvidirani u američkim akcijama ili uhvaćeni, kao Sajet.

On je u intervjuu u iračkom zatvoru, gdje se sad nalazi, novinaru Al-Arabiye otkrio da su zlato, srebro i gotovinu vrijedne 25 miliona dolara pronašli i odnijeli pastiri u pustinji u istočnoj iračkoj pokrajini Anbar, gdje su se ISIL-ovci skrivali. ISIS je ranije koristio iste te pastire za pomoć pri kretanju s jedne lokacije na drugu. No, kako je opasnost od američkog zračnog udara ili napada specijalaca rasla, pastiri su pobjegli s tog područja, a uskoro su morali pobjeći i oni. A onda su se pastiri, po svemu sudeći, vratili po zakopano zlato, srebro i dolare.

Exclusive: Al Arabiya interviews one of Abu Bakr al-Baghdadi’s companions, currently detained by the Iraqi intelligence, about the ISIS leader’s last days. Here’s what he had to say: https://t.co/YNg0bj0rL8 pic.twitter.com/tOGVG7TUPM

