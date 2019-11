Policija zatekla stravičan prizor: Djevojka mrtva sa pitonom od dva i po metra oko vrata i još 140 zmija

Herst (36) je pronađena uveče oko devet sati, a pokušaji bolničara da je ožive nisu urodili plodom.

Policija je u kući žene pronašla 140 zmija u kavezima, od čega je 20 pripadalo Herstovoj. Žena ih je obilazila dva puta sedmično.

Laura Hurst, 36, was found unresponsive Wednesday night on the floor of a home in the northern Indiana town of Oxford, with the snake wrapped loosely around her neck, said Indiana State Police Sgt. Kim Riley. https://t.co/Dbo6T4G6Tp

