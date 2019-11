Nevjerojatan grad: Zanimljive činjenice o Budimpešti koje (možda) niste znali

Što sve skriva dobro znana Budimpešta? U nastavku donosimo neke od najzanimljivijih činjenica koje grad na Dunavu čine rado posjećenim, vrijednim istraživanja i ponovnog vraćanja. Neke od njih možda niste znali, piše “Punkufer“.

Arhitektura sa simbolikom broja 96

Svako ko je ikad bio u Budimpešti složit će se da je jedan od najzanimljivijih evropskih gradova što se tiče arhitekture. Mješavina starog i novog, gornji i donji dio grada te impozantni mostovi na rijeci Dunav daju mu prepoznatljivu crtu. Pogledamo li na centar grada, sve građevine stoje na istoj visini, osim Bazilike svetog Stjepana i zgrade mađarskog parlamenta koje obje imaju 96 metara. Također, to što su ove građevine iste visine simbolizira jednaku važnost religije i vlade u zemlji. Jedna od najzanimljivijih činjenica o Budimpešti svakako je da nijedna građevina u gradu ne smije biti viša od 96 metara. Zašto upravo broj 96 i što on simbolizira? Broj 96 simbolizira godinu kada su se Mađari naselili na ovo područje, a to je bilo 896 godine.

Najstarija podzemna željeznica u kontinentalnoj Evropi

Jeste li znali da je budimpeštanska podzemna željeznica najstarija u kontinentalnoj Evropi? Također, to je jedina podzemna željeznica u svijetu koja je na listi UNESCO-ove baštine. Otvorila se davne 1896., tako postavši najstarija podzemna željeznica u kontinentalnoj Evropi i druga najstarija na cijelom svijetu, odmah poslije londonske željeznice. Također, to je godina kada je Mađarska slavila svoju hiljaditu godišnjicu, stoga se ta linija prozvala Milenijskom podzemnom željeznicom. Milenijska linija (M1) je još uvijek danas otvorena, a povezuje Trg heroja i Trg Vörösmarty.

Besplatan prijevoz za sve penzionere Evropske unije

Mađarski penzioneri, isto kao i svi penzioneri Evropske unije stariji od 65 godina, mogu putovati besplatno budimpeštanskim javnim prijevozom. Jedino što trebaju je lična iskaznica ili dokument koji potvrđuje njihovu dob i državljanstvo. Besplatna usluga prijevoza podrazumijeva prijevoz busom, trolejbusom, tramvajem i željeznicom. Prijevoz uspinjačom i putovanje brodom, nažalost, nije uključeno u tu uslugu.

Tajni podzemni svijet

Ispod Budimpešte leži tajni podzemni svijet, labirint špilja kojih ima više od dvjesto. Špilje, tzv. kaverne, nastale su kao posljedica geotermalnih izvora u okolici. Mnoge od njih otvorene su javnosti, pa posjetitelji mogu ići na vođenu speleološku turu. Najzanimljiviji je podzemni Budavari labirint smješten odmah pokraj Dvorskog distrikta. Dug je desetak kilometara i ima vrlo burnu povijest. Prvobitno je bio utočište za praljude. U srednjem vijeku služio je kao zatvor i podrum, a u Drugom svjetskom ratu poslužio je kao sklonište protiv bombaških napada i kao vojnička bolnica. Bio je komandno mjesto tokom Hladnog rata. U novije vrijeme Labirint je pretvoren u muzej u kojem je prikazana budimpeštanska bogata povijest.

Kip koji će vas učiniti izvrsnim piscem

Jedinstveno umjetničko djelo u Gradskom parku kip je anonimnog hroničara iz 13. stoljeća koji navodno ima čudesne moći. Legenda kaže, dodirnete li pero hroničara Anonymusa, bit ćete vam podarene odlične spisateljske vještine. Možda nećete vjerovati u te bajkovite priče, ali sjajna površina na njegovom peru potvrđuje da mnogi ljudi još uvijek vjeruju u tu legendu. Ovo definitivno moramo posjetiti i isprobati sljedeći put u Budimpešti. Treba probati, zar ne? No, što ćete vi istražiti sljedeći put u Budimpešti?

