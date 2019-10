Herbalife nutrition pokreće inicijativu “Ishrana za svijet bez gladi”: Uložit će dva miliona dolara

Uz pomoć neprofitnih partnera ova će se inicijativa će se usredotočiti fokusirati na omogućavanje pristupa zdravim namirnicama, unaprjeđenje edukacije o ishrani, pronalaženje održivih izvora hrane i podizanje svjesnosti o globalnoj krizi.

Uz objavu o pokretanju inicijative Kompanija je objavila i svoje partnerstvo s neprofitnom organizacijom Feed the Children, koja se zalaže za iskorjenjivanje gladi kod djece u čitavom svijetu. Organizacija Feed the Children proglasila je septembar mjesecom pobjede nad gladi, a kao vodeći partner inicijative Nutrition for Zero Hunger, Herbalife Nutrition će pružati podršku njihovim programima, kako bi se pomoglo da se pobijediti glad u cijelom svijetu.

“Inicijativa Nutrition for Zero Hunger bavi se ključnim pandemijskim problemima, a nadamo se da ćemo kroz sauradnju s našim partnerima poput organizacije Feed the Children izgraditi svijet u kojem će kvalitetna hrana i dobra prehranishrana biti dostupna svakome,” rekao je Alan Hoffman, izvršni potpredsjednik globalnih korporativnih poslova u Herbalife Nutritionu.

Kao lider u globalnoj ishrani, kompanija Herbalife Nutrition osnovana je prije gotovo 40 godina s fokusom na važnosti i vrijednosti kvalitetne prehranishrane, nudeći kupcima širom svijeta pouzdan izvor hranjivih namirnica kroz mrežu nezavisnih distributera.

“Feed the Children je ponosan partner kompanije Herbalife Nutrition u rješavanju važnog pitanja gladi kod djece,” rekao je Travis Arnold, predsjednik i glavni izvršni direktor organizacije Feed the Children. “Nitko ne može sam riješiti ovaj problem. Znamo da ćemo kada udružimo svoje napore imati veći utjecaj na živote obitelji porodica širom svijeta koje nas najviše trebaju.”

Feed the Children je organizacija posvećena pružanju podrške obiteljima porodicama i zajednicama kroz pomoć u nabavci hrane i nalaženje izvora hrane, kako bi se pomoglo postizanju stabilnom stabilnog života u SAD i u 10 drugih država. Godine 2018. organizacija Feed the Children podijelila je više od 40 milijuniliona kilograma hrane i potrepština, a u suradnji saradnji s partnerima u zajednicama osigurala je pomoć za 6,5 milijuniliona ljudi u cijelom svijetu.

Osim što potiče strateška partnerstva, Nutrition for Zero Hunger slijedi 2. cilj održivog razvoja Ujedinjenih naroda, koji zahtijeva hrabre akcije za iskorjenjivanje gladi u svim oblicima do godine 2030., kao i rješenja za ostvarivanje sigurnosti hrane i poboljšanja ishrane u cijelom svijetu.

S 2 milijuniliona dolara Kompanija će:

• Sklopiti partnerstva s organizacijama posvećenim rješavanju problema gladi, sigurnosti hrane i neishranjenosti.

• Dati donacije u robi – hranjivim namirnicama i prehrambenim proizvodima – onima kojima je to najpotrebnije.

• Osigurati potrebne resurse za pomoć u edukaciji o prehrani.

• Kroz integrirane integrisane kampanje uključiti i educirati zajednice u cijelom svijetu.

Hoffman dodaje: “Imali smo priliku da vidjeti kako zdrava prehrana utječe na živote ljudi i odlučni smo pomoći da se zadovolji ta osnovna potreba svima kojima je pomoć neophodna.”

O kompaniji Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition je globalna kompanija za ishranu, čija je svrha učiniti svijet zdravijim i sretnijim. Kompanija je od 1980. godine posvećena svojoj misiji za prehranishranu – mijenjati živote ljudi odličnim prehrambenim proizvodima i programima. Herbalife Nutrition nudi visokokvalitetne proizvode i vrhunske kvalitete naučno utemeljene proizvode na znanosti, osobno lična savjetovanja s Nezavisnim Herbalife Nutrition Distributerima i podršku zajednice koja nadahnjuje naše kupce da žive zdravijim i aktivnijim načinom života.

Herbalife Nutrition proizvodi za ciljanu ishranu, kontrolu težine, energiju i fitnes i proizvodi te za osobnu ličnu njegu dostupni su isključivo preko predanih Nezavisnih Herbalife Nutrition Distributera u više od 90 zemalja.

Herbalife Nutrition podupire podržava Zakladu Fondaciju Herbalife Nutrition Foundation, neprofitnu organizaciju koja pomaže organizacijama u zajednicama koje su usredotočene fokusirane na osiguravanje kvalitetne prehranishrane. Herbalife Nutrition isto tako ponosno sponzorira sponzoriše više od 190 vrhunskih sportašasportista, timova i događaja širom svijeta.

O organizaciji Feed the Children

Organizacija Feed the Children hrani gladnu djecu. Imamo viziju svijeta u kojem ni jedno dijete ne odlazi ide na spavati spavanje gladno. U SAD i u drugim zemljama predano pomažemo obiteljima porodicama i zajednicama: osiguravamo im hranu i resurse kako bi danas dobili stabilnost i kako ubuduće ne bi trebali pomoć. Partnerima u lokalnim zajednicama dijelimo donacije proizvoda dobijene od korporativnih donatora, pružamo podršku učiteljima i učenicima, a u slučaju elementarnih nepogoda brzo mobiliziramo resurse i uključujemo se u pružanje pomoći. Upravljamo razvojnim programima usmjerenim na djecu u lokalnim zajednicama u 10 zemalja. Partnerstva su nam vrijedna jer znamo da naš rad ne bi bio moguć bez sauradnje, stoji u saopštenju.

Loading..

loading...

Facebook komentari