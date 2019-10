Protesti ispred konzulata Srbije u New Yorku: Demonstranti nosili i bh. zastave

Nekoliko desetina osoba okupilo se jučer na protestu pod nazivom “Rally for Her Justice”, koji je organizovala Albansko-američka ženska organizacija, uz podršku grupe građana BiH i Hrvatske koji žive u SAD-u, održanom ispred srbijanskog konzulata u New Yorku.

Organizatori su izjavili da na taj način upućuju poziv vlastima Srbije “da kazne i procesuiraju ratne zločince koji možda još uvijek žive u njihovoj zemlji”.

Učesnici protesta su nosili albansku, bosanskohercegovačku, kosovsku i američku zastavu te transparente s natpisima: “Srpski ratni zločini na Kosovu nekažnjeni”, “Silovanje je ratni zločin” i “Glas za one koji nemaju glasove”.

Bilo je i transparenata sa referencom na Rezoluciju 1820 Ujedinjenih nacija (UN), koja kaže da silovanje korišteno kao oružje u vrijeme rata jeste ratni zločin, i na Rezoluciju 2467, prema kojoj su države odgovorne za sve ratne zločine počinjene na njihovim teritorijama.

Među govornicima na skupu bili su Mark Gjonaj, albansko-američki član Gradskog vijeća New Yorka, i Vasfije Krasniqi-Goodman, koja je u ratu na Kosovu preživjela silovanje.

Krasniqi-Goodman je u maju svjedočila pred Odborom za vanjske poslove Predstavničkog doma SAD-a, pri čemu je naglasila da Washington treba da učini više kako bi Srbija bila pozvana na odgovornost za ratne zločine.

Organizatori skupa su istakli da su žrtve ratnog seksualnog nasilja “za vrijeme i nakon sukoba uvijek one najmarginalizovanije, doživljavajući dugoročnu i trajnu stigmu i trpeći fizičke i mentalne štetne posljedice”.

“Do danas je samo nekolicina onih koji su počinili ovu vrstu ratnog zločina procesuirana ili izvedena pred lice pravde”, dodali su oni, prenosi “Birn“.

Loading..

loading...

Facebook komentari