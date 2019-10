Avion pao na predgrađe New Yorka: Gori više kuća; ljudi traže spas zarobljeni u podrumima

Dvomotorna cesna 414 srušila se na kuću u okrugu Vudbridž danas u 11.00 po lokalnom vremenu (16.00 po srednjoevropskom), saopštila je američka Savezna uprava za avijaciju, piše “Srbija Danas“.

U kući na koju je avion pao nije bilo nikoga ali se požar proširio na drugu kuću gdje je jedna žena uspjela da izbjegne povrede, rekao je gradonačelnik Vudbridža Džon Makormak. On je rekao da ne vjeruje da je bilo ko na tlu gdje je pao avion povrijeđen.

Avion je krenuo iz Lisburga u Virdžiniji samo sa pilotom, navele su vlasti. Išao je ka aerodromu Linden, koji se nalazi oko šest kilometara od mesta udesa.

Olupina aviona, i kako se vjeruje pilot, ostali su zaglavljeni u podrumu kuće u koju je letjelica udarila, navele su vlasti. Za sada nema informacija o stanju pilota.

Multiple houses are on fire after plane crash in New Jersey https://t.co/6xYEtPrRQf pic.twitter.com/E68pwCVqo0

— CBS News (@CBSNews) 29. listopada 2019.