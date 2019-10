Tramp potvrdio: Ubijen je lider ISIL-a!

I kao što je ranije najavljeno iz Bijele kuće, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) dao je važnu izjavu.

U obraćanju medijima potvrdio je da je u akciji koju su provele SAD na sjeverozapadu Sirije ubijen vođa Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica, umro je kao pas, plakao je i cmoljio do kraja, rekao je Tramp danas novinarima, prenosi “Avaz“.

– Sinoć su SAD privele pravdi jednog od najgorih terorista. El-Bagdadi je mrtav. Dugo smo ga tražili. Ovo je bio jedan od naših najvećih prioriteta. Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel – kazao je Tramp.

Objasnio je da su ga imali pod nadzorom nekoliko sedmica.

– Imali smo informacije kamo ide, ali je on stalno mijenjao planove. Vidjeli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slijepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Splustili smo se s 8 helikoptera. Nismo htjeli ići na glavni ulaz jer je to bila zamka. Gledao sam to uživo, sve je bilo vrlo jasno, kao da gledate film – rekao je Tramp.

Bio je bolesnik, zao i nasilan, dodao je on.

– I sad ga nema. Umro je kao kukavica – rekao je Tramp.

Zahvalio je Rusiji i Turskoj na saradnji u, kako je rekao, opasnoj operaciji.

– Turska je znala da idemo u operaciju, mogli su nas skinuti, a onda bismo ih likvidirali. Ali puno bi se loših stvari onda dogodilo. Bila je tajna operacija, letjeli smo vrlo nisko i vrlo brzo – pojasnio je Tramp.

Potvrdio je da je u ovoj akciji ubijeno mnogo El-Bagdadijevih ljudi, a iz SAD niko.

– Samo je pas povrijeđen, ali nismo izgubili nikoga – rekao je Tramp.

