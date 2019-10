Ubijen vođa ISIL-a Abu Bakr el-Bagdadi?

“Newsweek” piše da je al-Bagdadi ubijen u napadu. Kako navodi list, operacija je provedena u sirijskoj sjeverozapadnoj provinciji Idlib a izvele su je posebne snage nakon što su dobile obavještajne podatke, prenosi “Avaz“.

Bijela kuća objavila je da će američki predsjednik Donald Tramp(Trump) uskoro imati “vrlo važnu izjavu”. To je saopšteno vrlo brzo nakon što je Tramp na Twitteru napisao da se “nešto veliko upravo dogodilo”.

Something very big has just happened!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. listopada 2019.