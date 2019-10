Fotografija medicinske sestre koja je rasplakala svijet

– Ubit će me zbog ove fotografije, ali možemo li pridati malo pažnje medicinskim sestrama – započela je priču Laura, koja je fotografisala svoju sestru Keti Dibari nakon što je završila četvrtu smjenu zaredom.

– To je 53 i više sati rada u četiri dana. To ne uključuje sati po, koliko je dnevno u automobilu. Obično nema priliku ni pojesti ručak ili da popije dovoljno vode. Ona je toliko dobra u onome što radi da često zaboravi brinuti se o sebi dok vodi računa o svojim pacijentima – napisala je njena sestra Laura.

Na objavljenoj fotografiji vidi se Keti kako sjedi u fotelji i plače.

– Ova slika je iz jula, kad je došla u moju kuću nakon napornog dana. Porodila je mrtvorođeno dijete. Jeste li ikada zaista razmišljali o tome šta sve vide medicinske sestre? One vide veliku radost u nesmetanom porođaju zdravih mama i beba. One vide paniku i anksioznost kad se nova mama uplaši. One vide tinejdžerke koje rađaju. Vide mame narkomanke koje rađaju dijete tokom krize. Vide da dolaze kola za sahrane. Jeste li znali da medicinske sestre moraju organizovati da po bebu dođu pogrebna društva? Nisam ni ja – napisala je Laura u objavi.

Ona je, na kraju, zaključila da su medicinske sestre zaista posebne te da su pacijentima i njihovim porodicama važnije nego što i same misle, piše “Avaz“.

