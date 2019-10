Odlično zdravstveno i puno godišnjeg: 6 država u kojima se dobro živi

Koliko smo samo puta zaključili kako je zdravlje najvažnije? A zdravlje ne nalazite samo u teretani i u zdravim svježe iscijeđenim sokovima već i u mogućnostima koje neka zemlja pruža. Tako da, ako ste se spremni preseliti, a gledate neku zemlju koja pruža mnogo toga za zdrav život, možda vam ovim popisom suzimo izbor…

Švicarska

Zemlja sira, čokolade i satova iz godine u godinu pojavljuje se na popisima najzdravijih i najsretnijih zemalja svijeta. Prirodne ljepote, miks kultura, ugodni životni uvjeti i financijska stabilnost kreiraju način života koji je prilično zdrav. Švicarci su opušteni, zdravo se hrane, a do svih prirodnih ljepota možete doći relativno jednostavno jer u ovoj zemlji postoji fantastičan javni prijevoz. Također, nije loše ni naglasiti kako je švicarska putovnica izuzetno moćna, pa kad je imate, možete gdje vam srce želi…

Island

Iako se Islanđani moraju nositi s dugačkim zimskim noćima, s druge strane mogu uživati u divnim ljetima kad dan praktički – nikad ne završava. Tako je ljeto rezervirano za zabavu, pa se u kasne sate održavaju sportske manifestacije, razni festivali i lude zabave. Također, riječ je i o zemlji u kojoj gotovo nema kriminala, pismenost je 99 posto, a veliki je plus što komaraca ovdje – nema. Uza sve to, Svjetski ekonomski forum proglasio je Island najboljom zemljom što se tiče ravnopravnosti spolova, tako da ćete ovdje imati obilje “zdravlja” u svim pogledima, piše “Punkufer“.

Švedska

Jednako kao i Švicarci, i građani Kraljevine Švedske svake su godine prema anketama među najsretnijim i najzdravijim ljudima na planetu. A kako i ne bi bili? Zdravstveni sistem im je sjajan, garantirano vam je i najmanje pet sedmica godišnjeg odmora, škole su besplatne, porodiljni dopust traje 480 dana… Treba li dodati još što? Ah, da, odavde je i IKEA! Iako vrijeme i nije najbolji saveznik, Šveđanima ono ne smeta, već su ga iskoristili za dugačku skijašku sezonu, klizanje na ledu, hokej, ali jednako tako uživa se i u šetnjama i trčanju. Kad pak dođe ljeto, glavne sportske aktivnosti postanu vožnja kajacima, plivanje, a svakodnevno se održava i hiljade piknika na brojnim zelenim površinama. Uz to, Šveđani su mahom liberalni i tolerantni, a ne zaboravimo ni dodati – prilično dobro izgledaju.

Japan

Vjerojatno tehnološki najpotkovanija država na svijetu s izuzetno snažnom ekonomijom ne može biti nepoželjno mjesto za život. Također, Japanci se ponose i izuzetnom kulturom, pa je Japan dao nebrojeni broj stvari koje su se našle na popisu Svjetske kulturne baštine. Balans i miks tehnologije, povijesti, umjetnosti, ali i snažnih porodičnih veza čine Japan jednom od najzdravijih zemalja na svijetu. Još dodajte zdravu prehranu baziranu na ribi i povrću te brojne borilačke vještine i možda se poželite preseliti u Zemlju Izlazećeg Sunca.

Italija

Evo nas i do uvijek drage i mile nam Italije. Država je to čiji stanovnici žive u prosjeku 83,4 godine, čime se nalazi u samom svjetskom vrhu. Naravno, Talijani će vam reći kako toliko dožive zbog zdrave hrane, ali kako se i ne bi hranili zdravo kad svi imaju baku koja kuha fantastično?! Jela se pripremaju satima, a nakon završetka obroka traju druženja za porodičnim stolom. Radna sedmica u prosjeku traje 36 sati, a u njemu se nađe vremena i za ručkove i ispijanje kafa, što djeluje pozitivno na zbližavanje ljudi. O kulturi u Italiji suvišno je i pričati, jer koji god grad da posjetite, teško je ne ostati fasciniran, a ni priroda nije ništa manje lijepa. Pitajte one koji skijaju ili planinare na Dolomitima, pa ćete samo vidjeti širok osmijeh na njihovim licima.

Australija

Većina ljudi u Australiji živi na obali ili barem u njezinoj blizini. S obzirom na klimu, morske radosti itekako se koriste, sunca ima u izobilju a ne manjka ni zdrave hrane. Australski način života podrazumijeva provođenje dobrog dijela dana u prirodi, tako da, ko voli avanturu, sunce i more, odlazak u “Land Down Under” nameće se kao logičan izbor.

