Princeza Dajana je nesuđena djevojka Ričarda Gira? Pročitajte šta je stalo na put njihovoj sreći

Međutim, kako je poznati muzičar opisao u svojoj knjizi, Gir nije bio jedini glumac koji je tada bacio oko na lijepu princezu.

Elton Džon brojne je skandalozne trenutke iz života pretočio na papir. Za nekoliko dana objaviće tu svoju autobiografiju, a pojedini detalji već su uspjeli da uzburkaju javnost. Na primjer, iz ‘81. neposredno prije nego što se Dajana udala za Čarlsa, Elton se našao na rođendanskoj proslavi kraljevske porodice u Engleskoj, a veče je opisao kao “najtiši disko parti na svijetu”.

“Tad se pojavila kraljica, noseći svoju torbicu u ruci. Prišla je i pitala može li da nam se pridruži. Dakle, sad sam pokušavao da plešem što je tiše moguće s princezom En i s kraljicom, koja je još uvijek držala svoju torbicu dok je na toj, kako se čini, najtišoj disko zabavi na svijetu muziku puštao Bil Halej. Potrudio sam se da napravim izraz lica koji bi sugerisao da je situacija u kojoj sam se našao sasvim normalno stanje stvari”, pisao je Elton.

Elton je u knjizi i druge članove kraljevske porodice pokušao da predstavi zanimljivima, pa je tako kraljicu okarakterisao kao urnebesno smješnu i jako zabavnu. On je rekao da je ona išamarala jednog od članova kraljevske porodice jer nije želio da je posluša i povuče se u svoju sobu kako bi brinuo o sestri. Kada se to završilo, kako kaže, ona ga je spazila i namignula mu, a potom otišla. Nakon toga, Elton i princeza Dajana ostali su prijatelji dugi niz godina.

“Otkad je poznajem, bila je fenomenalno društvo, najbolji gost na svakoj večeri, nevjerovatno indiskretna, prava tračerica: mogli ste je pitati bilo šta, a ona bi vam rekla. Ja sam Dajani bio prijateljski naklonjen i oduševila me, ali to je bilo ništa u poređenju s utjecajem koji je imala na muškarce koji nisu gej opredeljenja. Činilo se da su muškarci u njenoj prisutnosti potpuno izgubili razum: bili su potpuno očarani. Dok sam radio na ‘Kralju lavova’, Džefri Katsenberg šef Diznija, došao je u Englesku. Dejvid Furniš, danas moj suprug i ja, priredili smo večeru za njega i njegovu ženu, a pitao sam ih postoji li neko koga silno žele da upoznaju. Rekli su kao iz topa: princezu Dajanu.”

Na večeru je osim princeze Dajane, pozvao i pjevača Džordža Majkla, scenaristu Ričarda Kurtista i njegovu suprugu Emu Fraud te glumce Ričarda Gira i Silvestera Stalonea.

“Razvila se neobična scena. Ričard Gir i Dajana su odmah kliknuli. U tom trenutku Dajana i Čarls su se već razišli, a Ričard je raskinuo vezu sa Sindi Kraford. Zajedno su sjedeli ispred kamina, usredsređeni jedno na drugo u žustrom razgovoru.”

Ipak, kako je dalje objasnio, njihovo prijateljstvo nije se dopalo Staloneu koji se razbjesneo. Kako piše u knjizi, večera je bila poslužena, a Gira i Stalonea nije bilo na vidiku.

“Zamolio sam Davida da ih pronađe. Vratio se s obojicom, ali preblijedeo kao krpa, rekao mi je da su se umalo fizički obračunali. Ispostavilo se da je pronašao Stalonea i Ričarda u hodniku kako se gurkaju, bilo je očigledno da su se za Dajanu odlučili izboriti šakama. Uspio je da smiri situaciju jer se pravio da ne zna šta se dešava.”

Nakon večere Dajana i Gir su nastavili razgovor ispred kamina, a Stalone je pukao i odlučio da ode kući.

Kako je Elton napisao, kada je Dajana poginula, svjetski mediji pisali su o “Dajaninom efektu” , misleći na činjenicu da je promjenila stavove javnosti prema kraljevskoj porodici, HIV-u, bulimiji i mentalnom zdravlju.

“Svaki put kad bih čuo tu frazu, razmišljao sam o toj noći. Definitivno je postojao i drugi Dajanin efekat: onaj koji je mogao dovesti holivudske zvijezde do ivice tuče zbog nje, kao da su zaljubljeni tinejdžeri.”

Godinama poslije Dajana i Elton održavali su prijateljstvo, sve dok se nisu razišli u mišljenjima oko zbirke portreta velikih fotografa pod nazivom “Rock And Royalty” koju je sastavio Đani Versaće. Prihod od zbirke bio je namjenjen organizaciji za oboljele od HIV-a, a princeza Dajana isprva je pristala da napiše predgovor. Kako je Elton napisao, pred sam kraj, Dajana se predomislila. On je napisao da smatra da su je na to naterali članovi kraljevske porodice koji nisu željeli da princeza piše predgovor za knjigu u kojoj se nalaze obnaženi muškarci.

“Rekla je da nije imala pojma o sadržaju zbirke, što jednostavno nije istina: Đani joj je sve pokazao i rekla je da je oduševljena. Napisao sam joj pismo i rekao joj koliko je novca organizacija izgubila zbog nje, podsjetivši je da je vidjela zbirku prije nego je pristala. Pismo koje sam dobio nazad bilo je vrlo formalno i oštro: ‘Poštovani gospodine Džon…’. Bio sam bjesan na nju, ali i zabrinut”, iskren je bio Elton.

Ona i Elton nisu razgovorali sve do Đanijevog ubistva. Tada su se sreli na njegovoj sahrani, a kako Elton piše, prišla je, pitala ga kako je i da li je razgovarao sa Donatelom, Đanijevom sestrom. Kako je Elton napisao, zajedno su otišli da se posljednji put pozdrave sa Đanijem, a kada su krenuli, paparaci su poludjeli za Dajanom. Tada je nastala njihova famozna fotografija na kojoj se činilo da Dajana tješi Eltona. Istina je, kaže pjevač, potpuno drugačija.

“Moj suprug David joj je ponudio žvake, a ona se nagla preko mene kako bi ih uzela iz njegovog džepa”, otkrio je on.

“Jedne nedjelje ujutru, pred kraj avgusta, mene i Davida je probudio zvuk faks mašine. David je ustao i donio papir na kome je bila ručno pisana poruka od našeg prijatelja iz Londona. Napisao je: ‘Jako mi je žao zbog tragičnih vjesti koje čujem od jutros’. Mi tada nismo znali o čemu se radi. Brzo sam upalio TV i vidio Dajanu na svim vjestima. Poginula je”, pisao je Elton.

Danima nakon, dobio je drugi poziv i upitan je da li želi da izmjeni stihove svoje pjesme “Candle in the wind” , kako bi pjesma bila puštena na Dajaninoj sahrani.

Kako kaže, imao je osjećaj da je to “najveći nastup u njegovom životu”, jer ta četiri minuta koliko traje pjesma, koja započinje stihovima “Zbogom, ružo Engleske, zauvijek rasti u našim srcima”, bilo je u centru pažnje cijelog svijeta, prenosi “Kurir“.

