Snježna oluja: U Montani proglašeno vanredno stanje

Oluja je donijela obilan, mokar i težak snijeg, kao i jak vjetar zbog kojeg su zatvoreni putevi. Oluja je obarala drveće i dovela do prekida u snabdijevanju električnom energijom, piše “Srna”.

Proglašenje vanrednog stanja omogućava državi da mobiliše resurse i pomogne pogođenim područjima.

Heavier snow moving into the Brooks area #abstorm travel not recommended pic.twitter.com/uQlPWZoSJH — Brandon Houck (@HouckisPokise) 29. rujna 2019.

Upozorenja na zimsku oluju objavljena su za dijelove zapadne Montane, sjevernog Ajdaha te sjeveroistočnog Vašingtona. Snijeg se predviđa i za dijelove država Vajoming, Juta, Nevada, Oregon i Kalifornija.

Snow drifts are really starting to pile up from this RARE Major Winter Storm here in Cut Bank, Montana. #mtwx #montana #snow @MyRadarWX pic.twitter.com/DRSM8pdCTo — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) 29. rujna 2019.

U Montanti je juče pao 61 centimetar snijega, a u planinskoj oblasti Grejt Fols 35,5 centimara. Snijeg u ovom području pada i danas.

Očekuje se da će zimska oluja donekle biti blaža noćas i sutra.

Područja sjevernih Stjenovitih planina više izgledaju kao da je uveliko zima, a ne rana jesen.

Snijeg i nanosi snijega stvorili su opasne putne uslove i nestanke struje, navodi “AP”.

