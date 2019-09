Pucnjava u kanadskom gradu: Jedna osoba poginula, više povrijeđeno, ispaljeno najmanje 20 hitaca

Najmanje jedna osoba je poginula, a više njih je povrijeđeno u napadu u kanadskom grada Misisaga. O napadačima se, za sada, ne zna mnogo. Policija je pozvana nešto prije 18.30 sati, po lokalnom vremenu.

Kako su svjedoci rekli za “680 News”, najmanje 20 hitaca je ispaljeno. Za sada je nepoznat i ukupan broj povrijeđenih, navodi regionalna policija.

Dvojica tinejdžera, sa ozbiljnim povredama i jedan muškarac, lakše povrijeđen, su prevezeni u bolnicu, dok je jedna žena, starosti oko 50 godina, u životnoj opasnosti. Na licu mjesta je ubijen tinejdžer (17). Najmlađa povrijeđena osoba ima 13 godina. Lakše su povrijeđeni i jedan 16-godišnjak i 17-godišnjak.

SHOTS FIRED – 6:22pm – Morning Star/Goreway #Mississauga – Unknown number of victims – Multiple units, tactical, K9 in the area

Za sada niko nije uhapšen zbog napada, ali se zna da policija traga za više počinilaca. Policija još nije utvrdila da li je pucnjava bila planirana. Kako navode, osumnjičeni su naoružani poluautomatskim oružjem, a javnost je pozvana da bude na oprezu.

Kanada inače ima veoma nisku stopu kriminala, pogotovo kada se uporedi sa komšijom, Amerikom, koja nastavlja da ima najvišu stopu smrtnosti od vatrenog oružja, po glavi stanovnika, među razvijenim zemljama. Najmanje 33.000 žrtava godišnje, uključujući tu i stotine djece.

5 people with serious injuries transported to local hospitals. Unable to confirm age and genders of victims at this time.

