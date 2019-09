SAD: Lokalni zvaničnik zbog muslimanskog identiteta tri sata ispitivan na aerodromu u New Yorku

New York

Mohamed Khairullah, koji 13 godina obnaša dužnost načelnika općine Prospect Park, u saveznoj američkoj državi New Jersey, po povratku s godišnjeg odmora tri sata je ispitivan na aerodromu u New Yorku, oduzet mu je telefon i pitan je da li je imao susrete s teroristima, prenosi Anadolu Agency (AA).

Khairullah je, u izjavi za lokalne medije, kazao kako su pripadnici Američke carine i snaga za zaštitu granica (CBS) njega, zajedno sa suprugom i četvoro djece starosne dobi od jedne do 10 godina, priveli zbog njihovog muslimanskog identiteta i tri sata ispitivali u prostoriji na aerodromu “John F. Kennedy” u New Yorku.

Govoreći o ispitivanju, Khairullah je otkrio kako su ga pripadnici CBS-a pitali koju školu je završio, gdje je sve boravio tokom posjete Turskoj, da li je imao neke sastanke s teroristima. Osim toga, zaplijenjen mu je i mobilni telefon na kojem su njegove privatne poruke i porodične fotografije.

“Ovo je bio jedan veliki prekršaj obzirom da je učinjen prema nekome ko se pridržava Ustava i zakona. Ovo nije Amerika koju ja poznajem. Bilo je zaista ponižavajuće i velika uvreda za mene i porodicu”, rekao je Khairullah.

Khairullah se nakon toga javio Vijeću za američko-islamske odnose (CAIR) u New Yorku, te je uz pomoć advokata nakon 12 dana uspio dobiti nazad svoj mobilni telefon,piše Anadolija

Khairullah je kao prosvjetni radnik 80-ih godina iz Sirije emigrirao u SAD, a od 2006. godine obnaša dužnosti načelnika Prospect Parka. U New Jerseyju je poznat kao jedan od značajnih muslimanskih intelektualaca i zvaničnika

Loading..

loading...

Facebook komentari