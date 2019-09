Marina odvela bebu u provod koji se završio tragično: Napila se i zaspala na djetetu, pa ga usmrtila; Sada je puštena na slobodu

Tilbi iz Aberairona, u Velsu, povela je sinčića od mjesec dana u provod i toliko se napila da je zaspala na njemu. Nakon što je mali Darijan hitno odvezen u bolnicu, majku nisu mogli da probude više od sat vremena, piše “Kurir“.

Sudija Apelacionog suda u Londonu skratio joj je kaznu na 16 mjeseci i suspendovao je.

“Ovo je zaista veoma tragičan slučaj“, izjavio je.

Majka je izašla u provod sa sestrom 29. marta 2017, a bebu je povela sa sobom. Dvije žene su prvo otišle u pab, gdje su pile viski, da bi potom nastavile da piju na drugom mjestu.

Nadzorna kamera kluba u kampu u Keredigionu snimila je Tilbijevu kako pleše sa bebom u naručju, podiže sinčića iznad glave i baca ga u vazduh.

Sestre su upoznale trojicu muškaraca iz kampa, a na kraju večeri otišle su u njihovu kamp-kućicu.

Tilbi je nahranila Darijana i stavila ga na bračni krevet, a zatim zaspala pored njega, u ranim jutarnjim satima 30. marta. Poslije izvjesnog vremena, sestra ju je zatekla kako leži na djetetu, koje nije davalo znake života i krv mu je curila iz nosa.

Marina Tilby, 26, admitted the wilful neglect of her son. She was jailed for two years and four months https://t.co/HBNaaFDb68

— Cambrian News (@CambrianNews) 10. lipnja 2019.