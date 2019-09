Razorni tajfun se približava Tokiju: Sprema se evakuacija 2 miliona ljudi, a vjetrovi pušu i do 200 km na sat

Informaciju o evakuaciji dobilo je više od dva miliona stanovnika prefektura Šizuoke i Kangave. Za 4.000 njih izdata je preporuka za evakuaciju, a ostalima je naloženo da budu spremni za moguću evakuaciju.

If you're in central Japan, you'll most like be affected by Typhoon Faxai. Do yourself a favor: Follow these tips and see our dedicated disaster info site for updates and resources. https://t.co/etoJ3Gubex #TyphoonFaxai pic.twitter.com/Ti0DZaaAfT — The Japan Times (@japantimes) 8. rujna 2019.

​Prema saopštenju Glavne meteorološke službe u zemlji, tajfun Faksaj, koji je 15. tajfun ove sezone, trenutno se nalazi na 170 kilometara južno od ostrva Ošime i kreće se u pravcu sjever-severozapad brzinom od 30 kilometara na sat. Pritisak u centru ciklona iznosi 965 hektopaskala. Brzina vjetra ide i do 200 km na sat. Visina talasa na moru može dostići 10 metara.

Typhoon No. 15 "Faxai" will continue to move through the Kanto-Koshin region overnight. Expect strong winds and heavy rainfall as it passes through. Be prepared in case you need to evacuate. For those in Tokyo, you can find your nearest shelter here: https://t.co/7i2Gi9RE7D pic.twitter.com/UUQMZQnquq — NERV (@EN_NERV) 8. rujna 2019.

Zbog lošeg vremena otkazano je 206 domaćih i međunarodnih letova u nedjelju uveče i ponedjeljak ujutro sa tokijskih aerodroma ‘Narita’ i ‘Haneda.’ Takođe je objavljeno da je otkazano najmanje 117 brzih vozova, koji u večernjim satima saobraćaju između Tokija i Osake.

High heights and subsidence from a big ridge near #Faxai have stifled outflow today, and I do think the system has weakened some. However, radial outflow has improved over the past few hours, so it may be attempting one last stand. Trends next few hours could be interesting. pic.twitter.com/oBXgNDmJQO — Ryan Allen (@1900hurricane) 8. rujna 2019.

​Očekuje se da će se tajfun približiti Tokiju u ponedjeljak u večernjim satima. Sinoptičari upozoravaju da se u oblasti gdje se nalazi Tokio očekuje i do 300 milimetara padavina, a brzina vjetra može dostići i 40 metara u sekundi.

Zbog ciklona u Tokiju u jutarnjim satima biće zaustavljen željeznički saobraćaj na linijama Šonan-Šindžuku, Ueno-Tokio, Kejo, Odakju i drugim. Promene će se odraziti i na neke linije tokijskog metroa, piše “Kurir“.

Loading..

loading...

Facebook komentari