Most koji je razljutio fizičare: “Isaac Newton nije ga mogao sagraditi”

Drveni most na britanskoj rijeci Cam, poznatiji kao ‘Matematički’, jedan je od omiljenih u Cambridgeu, zbog zanimljive prošlosti koja izaziva prepirke, ali i zbog načina na koji je izgrađen, piše “Punkufer“.

Iako ima oblik luka, izgrađen je od ravnih greda, a kako bi se u to uvjerili, posjetitelji kreću na plovidbu čamcima i razgledavaju ga sa svih strana. Upravo zbog specifične ‘pametne’ gradnje koja je očuvana tokom restauracija zaradio je svoj nadimak.

Legende koje se vežu za most jednako su intrigantne kao i njegov oblik. Prema nekim teorijama, koje se nerijetko navode i u vodičima, most je izgradio Isaac Newton bez čavla i vijaka kako bi mu pomogao prilikom dokazivanja fizičkih zakona.

Nakon završene srednje škole Newton je pohađao studij u Cambridgeu, a nakon završetka primljen je kao profesor matematike i optike.

No historičari i fizičari kažu da priča ne drži vodu te da su turisti koji vjeruju u to da je most gradio Newton – lakovjerni.

Godinama nakon fizičarove smrti, most je 1749. godine sagradio James Essex mlađi prema nacrtu Williama Etheridgea. Nakon toga obnovljen je prema istom dizajnu 1866. i 1905. godine. Osim toga vijci i čavli su se koristili, ali zbog željeznih dijelova koji su držali prvobitnu konstrukciju činilo se da ih nema.

