Uragan Dorian usmrtio pet osoba i uništio 13.000 kuća Bahamima

Dorian se smatra drugim najjačim uraganom na Atlantiku i dalje je vrlo opasan. S V kategorije oslabio je na IV kategoriju. Fotografije koje su snimljene nakon udara na Bahame pokazuju poplavljene ulice, iščupana drveća, oštećene kuće i prevrnuta vozila, piše “Klix“.

The storm surges is causing total devastation in Freeport,Bahamas right now! People are trapped in their cars,home as the water just keeps rising! When will this be over? 😭😪😢 #HurricaneDorian #Freeport #Bahamas pic.twitter.com/ObkD8JcJwS

— MVP (@mvp242) 2. rujna 2019.