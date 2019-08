Nova pucnjava u SAD-u: Ranjeno 10 tinejdžera

Advertisements

Policija tvrdi da ozlijeđeni imaju između 15 i 18 godina te se liječe u lokalnoj bolnici.

Lokalni mediji navode da su se pucnji čuli tokom utakmice na stadionu Ladd-Peebles.

Šef policije u Mobilu Lawrence Battiste izjavio je da mladi svađe prenose na ovakve događaje, ugrožavajući na taj način i ostale prisutne.

“Deset ozlijeđenih u dobi od 15 do 18, to je neprihvatljivo u našoj zajednici. Nećemo to tolerisati i bićemo agresivniji u našem radu na provođenju zakona kako bi ti pojedinci odgovarali za ono što su učinili”, kazao je šef policije.

Privedene su dvije osobe koje policija ispituje, prenosi “Anadolija”.

