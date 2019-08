Cavusoglu: Turska neće tolerisati SAD-u nikakvo odugovlačenje s sigurnom zonom

Advertisements

Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Cavusoglu izjavio je kako, u vezi s formiranjem sigurne zone na sjeveru Sirije, postoji još mnogo tema koje je bitno detaljno razraditi, te kako njegove zemlja neće tolerisati Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nikakvo odugovlačenje po tom pitanju, javlja Anadolu Agency (AA).

Cavusoglu je govorio na zajedničkoj konferenciji za novinare u Ankari, nakon što se sastao s ministricom vanjskih poslova Sierra Leonea Nabeelom Tunis. Tom prilikom se dotakao i teme sigurne zone na sjeveru Sirije, koju njegova zemlja, u koordinaciji s SAD-om, planira formirati na sjeveru Sirije.

“Postoje mnoge teme koje je potrebno detaljno razraditi. Zbog toga smo odlučili uspostaviti centar za zajedničke operacije. Upravo dolazi i određeni broj američkih vojnika radi uspostavljanja ovog centra. Danas će u Sanliurfu doći i zamjenik komandanta američkih snaga za Evropu”, rekao je Cavusoglu.

Podsjetio je također kako su turske bespilotne letjelice već na terenu, no naglasio je kako je iz pomenute regije neophodno odstariniti elemente terorista YPG i PKK-a. Kako je rekao, ta regija tek u tom momentu može postati sigurna zona.

Cavusoglu je još jednom podvukao kako u slučaju formiranja sigurne zone na sjeveru Sirije ne smije biti američke taktike odugovlačenja.

“Nažalost, u slučaju Manbija su (SAD) išli na jedno takvo odugovlačenje i nisu održali obećanje. Regija istočno od Eufrata postala je terorističko gnijezdo. Dok razgovaramo o tome, SAD nastavlja pružati oružanu pomoć tim teroristima. Dakle, moraju biti iskreni, a isto tako moraju shvatiti da Turska neće tolerisati nikakvo odugovlačenje”, rekao je Cavusoglu, te dodao,piše Anadolija

“Početak je dobar ali to moramo dovesti do kraja. To je cilj naših aktivnosti koje trenutno radimo i s kojima ćemo nastaviti”.

