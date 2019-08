Djevojka optužila mladiće da su je silovali, pa povukla priznanje, a sada ima novu tvrdnju

Advertisements

U međuvremenu je objavljeno i da ona sada tvrdi da su je detektivi naveli na prevaru da povuče optužbe protiv navodnih napadača.

Porodica 19-godišnjakinje je otvorila stranicu na sajtu Go fund me kako bi prikupila novac za tim advokata koji treba da je brani.

Ona se nalazi u pritvoru u Nikoziji i treba joj nov advokat, nakon što je prethodni dao ostavku zbog ozbiljnog neslaganja sa klijentkinjom i njenom porodicom.

Britanska organizacija koja se bavi predmetima britanskih državljana koji su pritvoru ili zatvoru u inostranstvu kaže da im je ona ispričala da su je detektivi nagovorili da povuče optužbe za grupno silovanje.

Advokat za ljudska prava Majkl Polak je rekao da joj je dato da potpiše priznanje nakon što je provela osam sati u policijskoj stanici gdje nije imala pristup pravnom zastupniku.

Navodno je policija prijetila i da će uhapsiti njene prijatelje, prenio je “Sky News”.

To je dovelo do toga da se sedmorici Izraelaca dozvoli povratak kući bez ikakvih optužbi. Djevojka je tvrdila da ju je silovalo do 12 izraelskih tinejdžera u hotelu u ljetovalištu Aja Napa. Petorica osumnjičenih puštena su nakon što ih DNK testovi nisu povezali sa mjestom navodnog zločina, prenio je “Independent”.

Kako su prethodno prenijeli britanski mediji, ona je navodno izmislila priču o silovanju, nakon što je bila ljuta što su je snimali dok je imala dobrovoljni se*s sa nekim od momaka iz grupe. Jedan od osumnjičenih je navodno objavio snimak na po*no stranici.

Kiparska policija je negirala da je žena zlostavljana i primorana da povuče optužbe za silovanje.

Protiv njen je podignuta optužba za lažnu prijavu zbog koje može da bude kažnjena i na godinu dana zatvora.

Optužba za javnu zabludu nosi kaznu do godinu dana, piše “Blic“.

