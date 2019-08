Nakon ženine prevare ubio djecu, danima ih vozio u autu i onda priznao: “Poslao sam ih u raj”

Advertisements

Kada je imao 22 godine, Timothy je upoznao svoju suprugu Amber Kyzer koja je tada imala 19. Prije nego što ju je upoznao imao je problema s drogom te je bio i u zatvoru, no svoj mir pronašao je u vjeri.

Nakon što je upoznao Amber, par se brzo vjenčao, a s obzirom na njegova stroga moralna načela, činio se kao savršen obiteljski čovjek, prenosi Večernji.

No Timothy je imao vrlo tradicionalna razmišljanja o tome kako se udana žena treba ponašati te je od svoje supruge očekivao da se odijeva konzervativno i rodi puno djece.

Nakon što je dobio diplomu, zaposlio se kao računalni inženjer i zarađivao je 80.000 dolara godišnje. Živjeli su u Lexingtonu u američkoj saveznoj državi Južnoj Karolini te su imali petero djece.

No Timothy je bio vrlo stog prema svojoj djeci pa je obitelj posjećivala i socijalna služba, no on nije odustao od odgojnih pljuski kako bi ih disciplinirao, piše Mirror.

U 2014. obitelj je zapala u krizu. Amber je imala aferu s 19-godišnjim susjedom, a Timothyja je to šokiralo, smatrao je kako je njihov brak razorio grijeh pa su se rastali.

Djeca su dodijeljena njemu budući da je imao posao i mogao je plaćati čuvanje djece dok radi, a Amber nije imala posao ni vozačku dozvolu. Djecu je mogla viđati samo subotom i to uz prisustvo njihova oca koji se vratio starim navikama, drogi.

Amber je u međuvremenu počela učiti, pronašla je posao i polagala za vozačku dozvolu te se nadala da će dobiti djecu natrag jer je Timothy sve više koristio usluge dadilja.

No, 6. rujna 2014. policija je zaustavila Timothyja u Smith Countyju u saveznoj državi Mississippi. Kada je otvorio prozor automobila, policajce je omamio nesnosni smrad, poslije su ga opisali kao ‘smrad smrti’.

Nakon što su pregledali automobil, u njemu su pronašli sintetičku marihuanu, tragove krvi i crve i klupko se tada raspetljalo.

Policija je otkrila da su Timothyjeva djeca prijavljena kao nestala, a kada su ga pitali gdje su mu djeca, priznao je što je učinio. Rekao je da su mu djeca mrtva te da ih je bacio u vrećama za smeće niz brdo u Alabami.

Sve je počelo 28. kolovoza 2014. kada je sin Nahtahn (6) razbio električnu utičnicu u kući. Ocu nije priznao što je učinio, no rekao je to kasnije majci na telefon. Kako bi ga kaznio, sina je tjerao da satima vježba, a ljutit je bio na njega i jer je izrazio želju da bi živio s majkom. Otac je na sudu ispričao da je kasnije te večeri pronašao šestogodišnjaka mrtvog u krevetu. Iako uzrok smrti nije bio poznat, vidljivo je bilo da je dječak bio zlostavljan.

Otac satima nije znao što učiniti pa je uzeo najstarije dijete i otišao kupiti cigarete, a ostalu djecu je ostavio s tijelom mrtvog brata. Kada se vratio, sve ih je ugušio. Dvoje je ugušio golim rukama, a dvoje remenom.

Tužiteljima je kazao kako je ”djecu poslao u raj zajedno”.

Nakon toga njihova beživotna tijela stavio je u vreće za smeće, strpao ih u automobil i devet dana se vozao po četiri države razmišljajući što da učini. U Alabami se zaustavio i bacio ih, a brzo nakon toga razotkrila ga je policija.

Ove godine proglašen je krivim za ubojstvo dvoje djece te mu je izrečena smrtna kazna koja bi se trebala izvršiti u studenome, no s obzirom na mogućnost žalbi, vjerojatno će proći godine dok ga ne stigne kazna.

