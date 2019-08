Užas u Teksasu: Pucnjava u tržnom centru, ima mrtvih

Advertisements

Kako piše “KTSM”, upucano je najmanje 18 osoba. Težina povreda nije poznata. Policija je na terenu.

Policija je evakuirala objekat i pozvala ljude da se drže dalje od mjesta događaja. Po društvenim mrežema kruže razne snimke i informacije. Po nekima broj žrtava je prilično velik.

#BREAKING At least 18 people shot at Cielo Vista Mall, in #Walmart, El Paso #Tx.#ElPaso #Texas #CieloVistaMall #shooting pic.twitter.com/La4OOKeDwE

— Feliz Karen News (@felizkrennews) 3. kolovoza 2019.