Boris Johnson počeo po svome: Pričat ćemo s EU kada promijene stav o Brexitu

Otkako je postao premijer prošle sedmice, Johnson je razgovarao s nekoliko čelnika EU, ali još nije rekao kada će učiniti svoju prvu posjetu inostranstvu, prenosi “Fena”.

“Premijer je iznio evropskim čelnicima poziciju da sporazum o napuštanju s odstupnicom nije bio u stanju da bude usvojen u parlamentu u tri navrata kada se glasalo o njemu, stoga je potrebna promjena”, kazala je glasnogovornica.

“Premijer će biti sretan da sjedne za pregovarački stol kad se pozicije promijene. On, međutim, jasno stavlja do znanja svima s kojima razgovara da se to treba desiti”, izjavila je ona novinarima, prenosi Reuters.

