U Italiji troje mrtvih, žena stradala kada je pijavica podigla i bacila njen automobil

Djevojka (27) se oko dva sata u noći između subote i nedjelje vozila kući svojim ‘smartom’ kada je vazdušni vrtlog podigao automobil i ‘bacio’ ga prema zaštitnoj ogradi, prenosi “Index“.

Spectacular lightning storm over Rome, Italy last night, July 27th! Report: I Giramondo pic.twitter.com/66Pse70ivZ

Siloviti naleti vjetra rušili su drveće i električne stubove. Od posljedica udara groma poginuo je i norveški sportista tokom trke na 2.000 metara u Dolomitima.

Spectacular storm last night broke the ferocious heat in Rome. Gosh I love the sound of rain!!! pic.twitter.com/SVLO0HzBtI

— Joanna Heslop (@JoannaHeslop) 28. srpnja 2019.