Ako planirate ljetovanje ova pravila morate znati: Zabranjene strasti, ali i mokriti i koristiti sapun

Advertisements

U Grčkoj ne skupljajte lijepe kamenčiće. Naime, u toj zemlji je zabranjeno uzimanje bilo kakvog kamenja u područjima antičkih spomenika, tako se može desiti da noć provedete u policijskoj stanici ukoliko, sve dok se ne pronađe gradski arheolog koji će proučiti taj kamen i otkriti o čemu je riječ – običnom kamenu ili arheološkom artefaktu, javlja “Star2”.

Zaboravite na bicikl i stajanje gdje poželite

U Veneciji važe posebna saobraćajna pravila i na snazi su konstantno. Tako se preporučuje šetnja do plaže umjesto bicikla, rola, romobila i sličnih prijevoznih sredstava jer, prema mišljenju tamošnjih lokalnih vlasti, takva vozila blokiraju kretanje pješaka po pješačkim zonama i šetalištima, prenosi “Index“.

Osim ovog pravila, na plažama u Veneciji ne možete stajati gdje poželite, a na to upozoravaju i brojni plakati. Razlog tome je prevelik broj posjetilaca u koloni iza njih pa svojim stajanjem pojedini turisti stvaraju neugodne gužve. Ovaj slučaj najčešće se događa na mostovima, a stanovnicima Venecije zadaje prave muke.

Kazne od 750 eura

Ako se odlučite ljetovati na u općini Lepe na jugoistoku Španije, mogli biste dobiti kaznu u iznosu do 750 eura ukoliko slučajno (ili namjerno) mokrite u more. Ta zabrana na snazi je još od 2012. godine, ali nikome nije jasno kako se uopće može otkriti ko je učinio taj težak prijestup.

U katalonijskom Tosa de Maru se*s na plaži je najstrože zabranjen, piše “Mirror”. Taj zakon je stupio na snagu otkako su se posjetioci, prilikom razuzdanih zabava, previše opustili pa bi se prepustili strastima kao da nema nikoga oko njih.

– Korištenje javnog prostora kao hotelske sobe ne može biti dopušteno – izjavila je zamjenica gradonačelnika Teresa More 2009. godine, kada je donesen taj zakon.

U španskom Benidormu vladaju mnoge zabrane, među kojima su i zadržavanje na plaži preko noći te korištenje sapuna ili šampona u moru. Uz to, tamo ne smijete igrati tenis ili druge igre loptom koje narušavaju tuđi mir na plaži. Također, ako ste na njihovim plažama planirali ručati koristeći pribor za jelo, na to možete zaboraviti jer je i to zabranjeno.

Advertisements

loading...

Facebook komentari