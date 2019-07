Ubio oca i brata, ranio majku pa krenuo dalje

Advertisements

Geri Din Saragosa (26) ubio je svog oca i brata u njihovoj kući, fatalno ranio ženu koju je poznavao sa benzinske pumpe i ranio muškarca u autobusu koji je kasnije preminuo. Saragosa je prvo ubio oca i brata, ranio majku, a sat vremena kasnije otišao je na benzinsku pumpu u Sjevernom Holivudu gdje je upucao muškarca i ženu koji su tamo radili.

Žena je umrla u bolnici. Pucnjava se dogodila juče oko 1.20 ujutro u parku Kanoga. Nema vidnog motiva za ova ubistva, saopštila je policija, prenio je CNN. U toku je istraga zločina. Policija misli da je Saragosa odgovoran za pokušaj pljačke u banci i fatalnu pucnjavu na autobuskoj stanici, nakon čega je sa oružjem ušao u autobus.

#BREAKING: There is a massive manhunt for an extemely dangerous suspect in a shooting spree stretching across #LosAngeles. So far 6 people shot, at least 3 people are dead & the gunman is still on the loose. #LA pic.twitter.com/fWBWbRjGW4

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) 25. srpnja 2019.