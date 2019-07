Britanska pedofilka koja je zlostavljala djecu u vrtiću bit će puštena na slobodu

Advertisements

Vanessa George (49) iz Plymoutha bila je 2009. osuđena na najmanje sedam godina zatvora nakon što je objavila 64 fotografije sebe kako zlostavlja bebe i djecu u vrtiću Little Ted's, gdje je radila kao odgajateljica, prenosi “Index“.

Već je ranije ovog mjeseca bilo najavljeno kako će biti puštena iz zatvora jer je Odbor za uvjetnu slobodu odlučio kako ona više ne predstavlja prijetnju za malenu djecu.

Naravno, takva odluka Odbora izazvala je žestoke reakcije među roditeljima i političarima koji su povodom nje organizirali prosvjede. Međutim, ministar pravosuđa Robert Buckland rekao je zastupnicima kako nema proceduralnih nedostataka potrebnih da se opravda preispitivanje odluke Odbora za uvjetnu slobodu.

Snimala djecu dok ih je presvlačila

Vanessa George i dvojica suučesnika koristili su mobilne telefone kako bi snimali i međusobno razmjenjivali fotografije onoga što je policija tada opisala kao “zlostavljanje djece u najstrašnijem obliku”.

George je priznala krivnju, ali nikada nije otkrila imena djece, niti njihov točan broj, koju je zlostavljala kada ih je odvela u odvojenu sobu kako bi ih presvlačila.

“Nisam to radila iz užitka”

Podsjetimo se, teta u vrtiću i majka dvoje djece, slikala je seksualna zlostavljanja 12-mjesečnih djevojčica u jaslicama i potom je fotografije slala Colinu Blanchardu i Angeli Allen koje je upoznala preko Facebooka, ali ih nikad nije srela uživo, sve do uhićenja.

Pričajući o svojim zločinima, u jednom trenutku je priznala da se gadi sama sebi.

“Ljuta sam na sebe, zaista jesam. To je apsolutno odvratno”, priznala je Vanessa pričajući kako je slikala svoje žrtve na WC-u i namjerno birala mlađu djecu, jer su bili lakša meta.

“Znala sam da je loše to što činim. To je odvratno. Nisam to radila iz užitka ili nečeg takvog”, priznala je Vanessa istražiteljima.

Opisala je policajcima svoj odnos s Blanchardom koji joj se fizički svidio kad ga je upoznala preko Faceeboka. Nakon što joj je priznao svoje nastrane seksualne fantazije, ona se nije povukla.

“Pomislila sam ‘evo jednog perverznjaka’ pa sam mu se prilagodila. Rekla sam mu da radim u jaslicama i rekao mi je ‘fotkaj nešto’ ili nešto tako slično”, ispričala je Vanessa.

Policajcima je rekla da je slala fotografije zlostavljanja i zauzvrat dobivala druge, a što ih je više poslala Colinu, više ih je dobila natrag. Na pitanje o tome koliko je otprilike tih slika bilo, nije znala odgovoriti, međutim priznala je da ih je napravila između 100 i 200.

Advertisements

loading...

Facebook komentari