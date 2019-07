UN poručio vladama da sagledaju širu sliku gladi

Advertisements

Više od dvije milijarde ljudi nemaju pristup zdravoj hrani što ugrožava njihovo zdravlje, a mnogi od njih žive u Sjevernoj Americi ili Evropi, saopćili su Ujedinjeni narodi u ponedjeljak, pozvavši vlade da sagledaju širu sliku od samog problema gladi.

Više od četvrtine svjetskog stanovništva bori se da jede “sigurnu i nutrijentima bogatu hranu” te da je imaju dovoljno, navodi se u UN-ovom izvještaju Stanje prehrambene sigurnosti i prehrane u svijetu za 2019, prenosi Hina.

To uključuje gotovo osam posto ljudi u Evropi i Sjevernoj Americi, pokazuje godišnja studija koja prvi put uključuje ljude pogođene “umjerenom prehrambenom nesigurnošću” kao i glađu.

“Trebamo gledati širu sliku od gladi”, rekla je Cindy Holleman, ekonomistica u UN-ovoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO) i urednica izvještaja, prenosi AJB.

“Ako se usredotočimo samo na glad, propustit ćemo puno rastućih problema koje vidimo.”

Smanjenje kvaliteta i količine

Umjerena prehrambena nesigurnost pogađa ljude koji su morali smanjiti kvalitetu ili količinu onoga što jedu zbog nedostatka novca ili drugih sredstva.

To može dovesti do pretilosti kao i do zaostajanja u razvoju – stanja koje trajno utječe na mentalni i fizički razvoj djece.

Rezultati studije su pokazali da vlade moraju posvetiti veću pozornost različitim aspektima dostupnosti hrane umjesto da se samo fokusiraju na to da proizvode više, rekao je direktor FAO-a, koji je sastavio izvještaj s još četiri UN-ove agencije.

“Vlade su jako orijentirane na proizvodnju. Oni vjeruju da ako je hrana dostupna, ljudi će jesti. To na neki način nije istina”, rekao je za Reuters Jose Graziano da Silva.

Advertisements

loading...

Facebook komentari