Snimljen trenutak kada je munja pogodila brod

Srećom vlasnik broda nije bio na njemu i niko nije povrijeđen. Jedrilica je nakon udara pretrpjela veliko oštećenje, prenosi “Klix“.

Nacionalna meteorološka služba izdala je upozorenje za obilne kiše i poplave u području Bostona.

With thunderstorms rolling across Massachusetts and New England on Saturday, one person in South Boston caught the #shocking ⚡⚡ moment when lightning struck a nearby boat. #boston #boston25 #southie #zap pic.twitter.com/mVylFptsGr

— Boston 25 News (@boston25) 7. srpnja 2019.