Nije prvi slučaj: U cvjetnjaku ispred parlamenta izrasla marihuana

Advertisements

Tridesetak stabljika kanabisa pronađeno je u cvjetnjaku ispred Parlamenta savezne američke države Vermont, u glavnom gradu Montpellieru. Kanabis su uočili posjetioci koji su sve odmah prijavili policiji.

Šef policije Matthew Romei kazao je da ne zna jesu li pronađene biljke marihuana ili obična konoplja te dodao kako to neće niti provjeravati jer se ne radi o krivičnom djelu. Romei je također kazao da su policajci i prethodnih godina nalazili te biljke ispred parlamenta.

More than 30 cannabis plants found growing in flower beds at the Vermont Capitol https://t.co/XSK44WUtwY pic.twitter.com/LD96MFd6Pt

— WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) 13. srpnja 2019.