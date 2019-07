Veliki požar zahvatio centralnu Grčku

Advertisements

Angažovana su dva kanadera koja iz vazduha gase požar. Vatrogasna služba je saopštila da je požar širih razmjera i da su u pomoć pozvane dodatne vatrogasne snage.

Village evacuated as four fires break out near Lamia https://t.co/KIuDXiC7y9 #Greece #Greeknews

— sofokleous10 (@sofokleous10) 10. srpnja 2019.