“Ujutru se začudim kako nisam mrtva”: Ove djevojčice budu silovane nekoliko puta dnevno, a ovo je njihova priča

Njihovim tijelima se trguje, godinama su u ropstvu, a nerijetko bivaju silovane više puta u toku jednog dana. Ovako u najkraćim crtama izgledaju životi nekoliko hiljada maloljetnih djevojčica zarobljenih u bordelima Bangladeša, prenosi “Srbija Danas“.

Poslije pet godina u bordelu, Leboni je prestala da sanja o slobodi. Otkada je bila prodata vlasnici bordela sa 13 godina, mušterije su joj davale obećanja da će joj pomoći da pobjegne. To se nikada nije desilo. Vremenom su lica potencijalnih spasitelja počela da blijede, te Leboni više nije bila u mogućnosti da pamti ko su bili muškarci koji su je posjećivali, tog dana ili nekoliko sedmica ranije. Posao počinje od devet ujutru, a mušterije se smjenjuju na svakih sat vremena.

– Ponekad se probudim i začudim kako još uvijek nisam mrtva – kaže ova djevojka.

Leboni danas ima 19 godina i osuđena je na život u kvartu Bangladeša koji je označen kao leglo prostitucije. Pored nje, ovdje živi između 700 i 1000 žena i djevojaka koje se bave “najstarijim zanatom”. Mnoge od njih to čine protiv svoje volje.

Djevojčice uzrasta od 12 godine su prinuđene da dijele sobu sa još najmanje četiri osobe, a njihove krevete dijele samo pocijepane pamučne zavese. Muzika dopire sa uređaja, a domaća alkoholna pića iz plastičnih flaša troše se kao analgetici. Oskudno obučeni muškarci tumaraju ulicama u potrazi za djevojkama. Deset minuta se*sualnog zadovoljstva morat će da plate 3.66 funti, što je nešto više od 4 eura.

Kao i većina djevojaka ovdje, Leboni je bila žrtva trgovine ljudima. Kada je imala samo 13 godina, pobjegla je od muža sa kojim je u braku bila protiv svoje volje napustivši tako kćerku staru šest mjeseci. Kaže da nije znala gdje će, ali da se nadala da će možda uspijeti da se zaposli u fabrici tekstila.

Na željezničkoj stanici glavnog grada ugledala ju je žena koja joj je velikodušno ponudila hranu i mjesto za spavanje dok se ne snađe. Samo dva dana kasnije, Leboni je njena “spasiteljka” prodala bordelu za 180 funti. Više nije bila slobodna.

Preko noći je postala “chukri” ili prostitutka, bez mogućnosti da bordel napusti prije nego što otplati hiljade i hiljade funti duga.

– Žena koja me je kupila mi je rekla da moram da joj nadoknadim za to – kaže ova djevojka.

Iako je imala svega 13 godina, policija se nije umiješala jer im je vlasnica bordela platila da je evidentiraju kao punoljetnu, budući da je taj uzrast u Bangladešu prihvatljiv za registraciju prostitucije. Nakon toga, Leboni je svojoj vlasnici dugovala više od 900 funti, oduzet joj je telefon i bila je zaključana u sobi. Tri mjeseca kasnije, ona više nije pokušavala da bježi.

Ovo je samo jedan od brojnih primjera devojaka koje su dio visoko profitabilnog biznisa vlasnika bordela. Tokom prethodnih šest godina provedenih u bordelu, Leboni je zaradila 46.500 funti i još uvijek nije uspijela da isplati svoj fantomski dug. Sa druge strane, njena vlasnica uživa u luksuzu koji joj obezbjeđuju robinje.

Sve do prošle godine, Leboni je bila u obavezi da sve što zaradi preda vlasnici. Dobijala je svega 37 funti mjesečno za hranu i odjeću. To bi značilo da je ova djevojka otplatila svoj prvobitni dug od 914 funti 50 puta do sada!

Šest godina kasnije, rečeno joj je da je dug otplaćen, ali da i dalje ima obavezu da polovinu svoje zarade ostavlja “poslodavcima” u zamjenu za stan. Njeno mentalno stanje je narušeno:

– Osjećam se tako bezvrijedno! Moja kćerka ni ne zna da sam joj majka – iskrena je Leboni.

Jedan od njenih čestih mušterija, Muhamed Muktal Ali, je star 30 godina. Ovaj oženjeni vozač autobusa iz susjednog grada posjećuje je već više od četiri godine. Ali kaže da su sve djevojke ovdje bespomoćne.

– Ne možete bordelu da prodate muškarca, nego ženu. Ona ima novčanu vrijednost – tvrdi ovaj čovjek.

On ne osjeća krivicu zbog toga što je se*sualno iskorišćava:

– Volim Leboni i spasit ću je odavde – siguran je on.

Sa druge strane, Leboni kaže da je izgubila povjerenje u muškarce i ne nada se spasenju iz pakla u koji je upala. Mada je prostutucija u Bangladešu legalizovana još 2000. godine, trgovina ljudima i prinudni rad nisu.

Međutim, slabo zakonodavstvo u ovoj zemlji ostaje gluho i nijemo kada su ovakve radnje u pitanju. Istraživanja pokazuju da trenutno 100.000 žena i djevojaka rade u se*s industriji, a manje od 10 posto njih je tu svojom voljom. Mnoge od njih su bivaju prodate od strane članova porodice ili muževa.

