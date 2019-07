Odjednom se pojavila rupa na ulici i progutala automobil

Advertisements

Naime, na snimku koji se brzo raširio po društvenim mrežama, vidi se trenutak kada je, nakon što se u tlu otvorila rupa na ulici tačno ispod automobila, vozilo upalo unutra, a zatim i nestalo, piše “Srpskainfo“.

“Whoever owns that car getting a brand new ride.”

A sink hole opened up in Virginia on July 4, swallowing a parked car. Watch for the moment the car completely vanishes into the earth. https://t.co/rQlFzGqj9S pic.twitter.com/VVAyukm64W

— ABC News (@ABC) 6. srpnja 2019.