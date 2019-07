Ljepota divljine: Škotsko ostrvo u zagrljaju lokalnog stanovništva

Advertisements

Poznati simboli ostrvskog života otkrivaju se odmah po dolasku na ostrvo Eg: Zahrđali stari automobili, zvuk talasa koji udaraju u obalu, stanovnici razbarušenih i usoljenih kosa.. Ali ubrzo posjetioci shvate zbog čega je život na ovom ostrvu drugačiji. U daljini, horizont razbija čuveni greben An Sgur (An Sgùrr). Plavooka granica prvo osmotri, a potom šarmira nove posjetioce. Unikatan savjet koji ćete ovde dobiti je: “Ako se razbolite, potrudite se da to bude u srijedu. Tada doktor posjećuje ostrvo.”

Na oko 16 kilometara od zapadne obale Škotske, na oko pet sati vožnje od Glazgova smješteno je ostrvo Eg, koje na prvi pogled izgleda kao svijet za sebe. Život se ovde odvija izolovano, u sopstvenom ritmu, kakav može da ima samo život na obali u sred mora, sa ličnom, održivom električnom mrežom.

Svake godine, ovo ekološki osvješćeno ostrvo i njegovih 107 stanovnika poželi dobrodošlicu oko 10 000 turista. Turisti se ovde prepoznaju po tome što okolo hodaju sa štapovima u rukama, pripremljeni za cjelodnevne pustolovine otkrivanja divljeg života ostrva. Za razotkrivanje tajni uvrnute divljine i priče iz prošlosti, turistima se preporučuje da za ostrvski život odvoje nešto više vremena.

JEDAN PUT, A POKRAJ NJEGA LOKALNE ATRAKCIJE

Grad Eg ima jedan, glavni put koji se proteže na oko 8 kilometara kroz ostrvo, sa jednim semaforom za regulisanje saobraćaja, ali kog saobraćaja? Glavna uloga semafora ovdje je da signalizira pad električne energije. Uz uske ulice postavljene su skromne turističke atrakcije – na primjer, mala pošta koja je pretvorena u muzej namjenjen prezentovanju historije ostrva. Mala šupa specifična po tome što prodaje ručne radove lokalnog stanovništva, a naplata se vrši po sistemu časti. Tu je i vrt ‘Odmori i budi zahvalan’, gdje se služi čaj, a otvoren je samo kada Sunce sija.

Danas mirna zajednica, prošla je težak put kroz historiju, da bi kao takva opstala. U 16. vijeku stanovnici ovog ostrva bili su žrtve ‘Pećinskog masakra’. Gotovo čitava populacija ostrva Eg zamalo je stradala nakon kobnog spora sa stanovnicima ostrva Skaj (Isle of Skye). Godinama su vlastelini zapostavljali ostrvo, sve dok najzad stanovnici nisu preuzeli vlast nad ostrvskim prostranstvom u svoje ruke, 1997. godine.

Posjetioci su zbog ovoga dali nadimak ostrvu ‘Republika ljudi sa ostrva Eg’, gdje se sada najopasnije svađe vode oko pješačke teritorije sa ovcama, a za informativne razgovore o lokalnim ‘tabu’ temama tu je jedan od lokalnih taksista – Čarli Gali, koji je sebe proglasio službenim oglašivačem ostrva Eg.

Ostrvo možete istražiti pješačenjem, vožnjom bicikala ili jednostavno stopiranjem, kako to kažu lokalni stanovnici. Automobilski saobraćaj je za strance zabranjen, sa izuzetkom za automobile ljudi sa invaliditetom. Na Er-bi-en-biju posjetiocima su dostupne jurte (nomadski šatori), kamp-platforme i kolibe opremljene sa peći sa rernom i dodatnom prostorijom – poljskim toaletom.

Samousluživanje i snabdijevanje hranom je normalno na ostrvu Eg. Hranu možete donijeti sa sobom, kupiti je u prodavnici na ostrvu ili iz ostrvske organske proizvodnje i pripremati samostalno ili možete večerati sa lokalnim stanovništvo u barovima i kafićima. Na raspolaganju su i ugostiteljski objekti koji pripremaju sva tri obroka, a za ljubitelje piva tu je lokalno, zanatsko pivo Laig Bei pivare.

Jutra na ostrvu su poznata po pogledu na više od 200 vrsta različitih ptica, među kojima je i zlatni orao. Obalom lijeno šetaju krave, a pilići kljucaju mrvice sa obale.

Svjetlost noćnog neba posebna je zbog toga što ovdie nema zagađenja, pa se zvijezde vide jasno. Gledajući u nebo i dubine kosmosa, sa ovog ušuškanog ostrva podsjetit ćete se koliko je naš svijet zapravo mali u odnosu na ono što se nalazi izvan, piše “National geographic“.

