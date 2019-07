Advertisements

U saopštenju se navodi da je potres bio na dubini od 8,7 kilometara. Zemljotres je pratilo i nekoliko potresa usljed smirivanja tla, piše “Srna”.

Kalifornija je u takozvanom Pacifičkom vatrenom pojasu i podrhtavanje tla je veoma česta pojava.

JUST IN: Preliminary magnitude 6.6 earthquake strikes Southern California near Mojave Desert, USGS says. pic.twitter.com/7go1UxGrAk

— NBC News (@NBCNews) 4. srpnja 2019.