Rohani: Teheran će poduzeti “naredni korak” u procesu obogaćivanja urana

Rohanijevi komentari dodatno pojačavaju pritisak na evropske partnere da spase ugroženi nuklearni sporazum iz 2015. nakon američkog povlačenja iz pakta u prošloj godini, piše “Fena”.

– Ukoliko želite da izrazite žaljenje i objavite saopćenje, to možete učiniti sada – izjavio je Rohani.

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) povukao je Ameriku iz iranskog nuklearnog sporazuma u prošloj godini i obnovio je pogubne ekonomske sankcije.

Iran je u ovoj sedmici probio limite zaliha obogaćenog urana postavljene sporazumom i saopćio je da će do nedjelje povećati obogaćivanje urana do nivoa koji bi omogućio stvaranje nuklearnog oružja ukoliko Evropa ne ponudi novi sporazum, prenosi Associated Press.

