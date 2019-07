Drama u sjedištu Facebooka: Dva radnika izložena sarinu, zgrade evakuirane

Advertisements

– Imamo dva moguća izlaganja, ali oni trenutno ne pokazuju nikakve znake ili simptome – rekao je Džon Džonston (John Johnston) iz lokalne vatrogasne jedinice, prenosi “Avaz“.

Kompanije poznate društvene mreže posjeduje spravu koja može da otkrije opasne supstance. Upravo ta mašina je obavijestila radnike.

Iz Facebooka su objavili da je su evakuirane četiri zgrade te da policija provodi istragu.

Sarin je visoko toksično hemijsko oružje koje može ubiti u roku od nekoliko minuta i 26 puta je smrtonosniji od cijanida. Radi se o otrovu koji napada nervni sistem čovjeka.

DEVELOPING: At least 2 employees reportedly exposed to sarin at California warehouse owned by Facebook – https://t.co/Vfve3rMuzp pic.twitter.com/bt5ikhSHBQ

— Breaking911 (@Breaking911) 1. srpnja 2019.