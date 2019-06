Nije lako, ali isplati se doći do vrha: 3922 stepenice koje vode do raja

Advertisements

Jeste li ikad maštali popeti se stepenicama do neba? Postoje mjesta u svijetu gdje je to moguće…

Stairway to Heaven ili stepenice Haiku na Havajima vode do 755 metara visokog vrha planine Pu'ukeahiakahoe na otoku O'ahu. Iako nije toliko visoka, Haiku je vrlo ekstremna i opasna planinarska staza, no pogled s vrha spektakularan je, pa se mnogi svakodnevno uspinju ovim stepenicama želeći iskusiti raj uživo, piše “Punkufer“.

3922 stepenice postavljene su tokom 2. svjetskog rata, kao dio američke komunikacijske mreže, putem koje su komunicirali s brodovima u blizini. Kako su bile opasne za korištenje, 2003. potrošen je ogroman novac na njihov popravak, no znak zabrane prolaza nije uklonjen. To ipak ne spriječava ljude da se penju gore.

