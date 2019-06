Supruga poginulog migranta: “VLASTITIM OČIMA GLEDALA SAM KAKO PODIVLJALA RIJEKA GUTA MOJU PORODICU”

Advertisements

“Imala sam osjećaj. Ružan predosjećaj”, kaže Rosa Ramírez (46) nakon što je fotografija njezina mrtvog sina i unuke obišla svijet i još jednom podsjetila na opasnost i očaj koji nosi izbjeglička i migrantska kriza, prenosi jutarnji.

Kad joj je sin rekao da planira napustiti njihov dom u predgrađu San Salvadora te krenuti sa svojom 21-godišnjom suprugom Taniom Vanessom Ávalos i njihovom malenom kćeri na put na sjever, do SAD-a, preplavila ju je zla slutnja. Znala je, priča za medije, da je to posljednji put da vidi svog sina. Govorila mu je da ne ide, ali on je sanjao o boljem životu, boljoj budućnosti.

Kad su se opraštali u aprilu, puno je plakala.

“Rekla sam mu da ga puno volim i neka se pazi. Rekao mi je to isto, da me voli i da će, ako Bog da, prijeći granicu i da želi pomoći i ostatku obitelji”, prisjeća se Rosa.

“Osjećala sam u svom srcu da je to posljednji put što ga grlim”, kaže sada novinarima u svojoj praznoj kući, i dalje okružena igračkama poginule unuke. Ljudi joj savjetuju da ih makne, primjerice ružičastog majmuna i lutku plavih očiju, ali još nije spremna na taj korak. Malena Angie Valeria je 18. srpnja trebala napuniti dvije godine.

“Ostavila je prazninu jer je bila djevojčica puna veselja. Ova kuća nije ista bez njezinih uzvika i zvukova”, priča Rosa Ramírez u suzama.

Posljednji je put sa sinom razgovarala u subotu, dan prije nego što ga je rijeka progutala. Rekao joj je da je dobro. Svaki put kad su se čuli, rekao bi joj to isto. Rosa sumnja da je to bila istina. Možda joj je, misli, to govorio kako bi je smirio. Rekao joj je, ponovno, da je voli.

U međuvremenu, javnosti se obratila i Oscarova supruga Tania Vanessa Avalos. Nesretna žena sanjala je o životu u Americi, a sada se vraća u El Salvador zajedno s lijesovima svog supruga i kćerkice.

Za lokalni list PubliMetro ispričala je što se dogodilo na rijeci Rio Grande i kako je vlastitim očima gledala kako rijeka odnosi njezinu obitelj.

– Oscar je inzistirao da prijeđemo rijeku. Htio je pronaći posao u Americi osigurati bolji život za obitelj. Međutim, rijeka ga je progutala – počela je svoju pričju Tania.

– Bili smo očajni, imali smo sve manje novca. Otišli smo na most koji spaja Meksiko i SAD-a, ali na imigraciji su nas odbili. Onda mu je Osar rekao da moramo preko rijeke. Uzeo je Valeriju u naručje, zavezao se za uže, ali struje su bile iznimno jake.

Potom se dogodila scena koju će cijeli život pamtiti.

– Držao je curicu s jednom rukom, ali počeo je gubiti snagu i na kraju ju je ispustio. Nije odustajao, pokušao je spasiti dijete, ali na kraju je i on izgubio život…

U nedjelju je obitelj bila u Matamorosu, nasuprot Brownsvillea u Teksasu. Pokušali su zatražiti azil na granici, no odbili su ih. Odlučili su se na ilegalu – preplivati rijeku Rio Grande i tako se domoći američkog tla.

Rosa Ramirez, mother of Oscar Alberto Martinez Ramirez, a migrant who drowned in the Rio Grande River with his daughter Valeria during their journey to the U.S., is pictured at her house in the Altavista neighbourhood in San Martin, El Salvador June 26, 2019. REUTERS/Jose Cabezas REUTERS

Oscar je prvi prešao rijeku s kćeri. Ostavio ju je na obali i zatim se krenuo vraćati kako bi u prelasku pomogao supruzi. No, Angie Valeria je krenula za njim. Pokušao ju je spasiti, ali na kraju ih je oboje odnijela rijeka. Pronađeni su sljedeći dan, u ponedjeljak, oko kilometar od međunarodnog mosta, oboje stisnuti u crnu majicu, vjerojatno u pokušaju da ostanu zajedno. Odjevena u sandalice i crvene hlačice, malena je grlila svog oca.

Za Rosu je fotografija njezina mrtvog sina i unuke izvor boli, ali i izvor utjehe.

Tania Avalos, wife of Oscar Alberto Martinez Ramirez, a migrant who drowned in the Rio Grande river with his daughter Valeria during their journey to the U.S., is seen outside the morgue in Matamoros, Mexico June 26, 2019. REUTERS/Carlos Jasso REUTERS

“Teško je… Ta fotografija. No, istodobno me ispunjava nježnošću. Osjećam toliko toga zato što je ni u jednom trenutku nije pustio. Možete vidjeti kako ju je štitio. Umrli su jedno drugome u rukama”, priča Rosa.

Oscar je, prema pričama poznanika, prijatelja i susjeda, umro upravo onako kako je i živio – posvećen obitelji, uživljen u ulogu oca i supruga. Kad ne bi radio, vrijeme je provodio sa ženom i djetetom koje je često vodio sa sobom, po tortilje ili u dućan. Malena još nije znala pričati, ali se puno smijala. Često je stajala uz prozor, na kauču, i mahala preko stakla susjedi.

Dolls are pictured at the house of Rosa Ramirez, mother of Oscar Alberto Martinez Ramirez, a migrant who drowned in the Rio Grande River with his daughter Valeria during their journey to the U.S., in the Altavista neighbourhood in San Martin, El Salvador June 26, 2019. REUTERS/Jose Cabezas REUTERS

Oscar i njegova obitelj El Salvador nisu napustili samo zbog loše sigurnosne situacije, konstantnog nasilja u režiji tamošnjih bandi. Htjeli su si priuštiti vlastitu kuću ili stan, ali za to nisu imali novca, iako su oboje radili – on za minimalac u pizzeriji, a ona kao blagajnica u fast foodu. Htjeli su više i bolje. Rosa bi voljela da nisu.

“Nemojte ovo pokušavati. Znam da je u ovoj zemlji sve vrlo teško, no naši su životi vredniji”, poručuje drugim stanovnicima El Salvadora.

Advertisements

loading...

Facebook komentari