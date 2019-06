Trump nudi pregovore Iranu

Advertisements

Napetosti su velike između dugogodišnjih neprijatelja Irana i Sjedinjenih Država pošto je Trump u petak opozvao vojni udar kojim je trebao odgovoriti Iranu na rušenje američke bespilotne letjelice, no odustao je kako bi poštedio živote 150 Iranaca ocijenivši da bi odgovor bio “neproporcionalan”.

U intervjuu prijetio uništenjem

“Ne tražim rat i ako do njega dođe, to će biti uništenje kakvo nikada prije niste vidjeli”, kazao je Trump u intervjuu snimljenom u petak za emisiju Meet the Press NBC-a.

Trump je inzistirao da je voljan bezuvjetno pregovarati “I ako želite o tome razgovarati, u redu. Inače možete živjeti u razbijenoj ekonomiji još dugo vremena”, rekao je.

Upitan hoće li tražiti ispunjavanje uslova prije pregovora, Trump je odgovorio “Ne, što se mene tiče. Nema preduslova”.

I ranije je Trump pozivao Iran na pregovore no sada je prvi put nakon rušenja američke bespilotne letjelice ublažio svoje stajalište Islamskoj Republici.

U četvrtak je iranski projektil oborio dron američke mornarice MQ-4C Triton u južnoj pokrajini Homozgan. Vijest su potvrdili Teheran i Washington, no dok su Iranci tvrdili da je dron letio iranskim zračnim prostorom, Amerikanci su kazali da se radilo o međunarodnom prostoru. Od tada je stanje u Hormuškom tjesnacu sve napetije.

Rohani traži odgovor međunarodne zajednice

Iranski predsjednik Hasan Rohani oglasio se u nedjelju prvi put od rušenja letjelice i zatražio da Sjedinjene Države snose međunarodne posljedice za kršenje iranskog zračnog prostora.

“Posljednji u nizu izgreda i ovaj put predstavlja kršenje međunarodnih pravila”, rekao je Rohani u nedjelju nakon sastanka u Teheranu s Gabrielom Cuevas Barron, predsjednicom Međuparlamentarne unije.

“Budući da su ignorisali naša upozorenja, bili smo prisiljeni oboriti dron”, pojasnio je Rohani i dodao da je ta akcija neosporno obnovila napetosti u Zaljevu te istaknuo “Upravo zato očekujemo odgovarajuću reakciju međunarodne zajednice i jasne korake protiv ovakvih poteza”-

Službeni Teheran je uzvratio da će poduzeti zakonitu akciju i predočiti Ujedinjenim narodima “neoborive dokaze” da je SAD povrijedio iranski zračni prostor.

Iranski šef diplomacije Džavad Zarif objavio je i koordinate i mape na Twitteru kako bi pokazao da je dron srušen nad iranskim teritorijem.

Rohani je u nedjelju ustvrdio da je incident s dronom obnovio napetosti u Zaljevu.

I Iran poziva na suzdržanost, ali i upozorava

“Zato očekujemo proporcionalni odgovor međunarodne zajednice i jasne korake protiv svakog tipa povrede” iranskog prostora.

I Iran je pozvao na suzdržanost. Laya Joneydi, iranska potpredsjednica za pravna pitanja, rekla je da sve strane moraju izbjegavati eskalaciju.

“Slanje špijunskog drona u iranski zračni prostor vrlo je jasno kršenje međunarodnog zakona i zbog toga razmatramo mogućnost poduzimanja zakonskih koraka protiv Washingtona”, rekla je.

Golam Ali Rašid, vojni zapovjednik Iranski revolucionarnih snaga, rekao je da Iranu nije u interesu rat u regiji i da bi on trebao izbjeći biti uvučen u “strateški sukob” sa SAD-om, Izraelom i saudijskom Arabijom.

“Izbije li sukob u regiji, nijedna zemlja neće moći upravljati njegovim djelokrugom i vremenom”, rekao je general Rašid i pozvao SAD da razmisli o tome da “pogrešne akcije” mogu imati teške posljedice. “Američka vlada mora odgovorno postupati da zaštiti živote američkih vojnika izbjegavanjem pogrešnog postupanja u regiji”, rekao je iranski general.

Diplomacija

SAD se povukao iz međunarodnog nuklearnog sporazuma što ga je Iran sklopio sa šest sila 2015., te je Iranu obnovio sankcije. Očekuje se da će nove sankciji Iranu SAD objaviti u ponedjeljak.

Washington je pozvao “sve zemlje da uvjere Iran da smanji napetosti” u Zaljevu, rekao je u nedjelju američki izaslanik za Iran Brian Hook, prenosi agencija France presse.

Na konferenciji za novinare u Kuvajtu, taj diplomat je ustvrdio da Sjedinjene Države “nemaju nikakva interesa vojno se sukobljavati s Iranom”. “Ojačali smo naše snage u regiji iz čisto obrambenih razloga”, rekao je.

SAD je odlučio sredinom juna poslati dodatnih hiljadu vojnika na Bliski istok zbog rasta napetosti s Iranom i napada na tankere u Hormuškom tjesnacu. Krajem svibnja, Trumpova administracija već je najavila 1500 vojnika pošto je u Zaljev poslala ratni brod i bateriju projektila Patriot.

Britanci gotovo sigurni da je Iran napao tanker

Hook je rekao da Trump nije izravno poslao poruku Iranu no “brojne zemlje ponudile su svoju pomoć kako bi razriješile stanje i ohrabrile Iran da prestane prijetiti regiji”:

“Želimo da se Iran ponaša više kao normalna zemlja, a manje da zastupa revolucionarno pitanje. Ako možemo zamisliti miroljubivi Iran, možemo zamisliti i miroljubivi bliski istok”, ustvrdio je Hook po poručio da je “Iranski režim prijetnja za slobodu plovidbe u regiji” i da “sve nacije svijeta žele da ta sloboda saobraćaja bude zagarantovana”.

Britanski državni tajnik za Bliski istok Andrew Morrison u nedjelju je razgovarao u Teheranu s iranskim dužnosnicima gdje je ponovio “britansku procjenu da Iran gotovo sigurno snosi odgovornost za nedavne napade na tankere u Omanskom zaljevu”.

Morrison je rekao da je ponovio kako je Velika Britanija predana očuvanju nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015. pa upozorio Iran “Jasno sam rekao da Iran mora nastaviti držati se svojih obaveza, koje proizlaze iz sporazuma, uključujući granice postavljene za slabo obogaćene zalihe urana”.

Bolton i Pompeo na Bliskom istoku

Nakon što je Trump opozvao napade, njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton upozorio je Iran da ne padne u zamku “brkajući američki oprez sa slabošću” i poručio Iranu da on nema dozvolu za ubijanje na Bliskom istoku.

U ponedjeljak i utorak američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Bolton treba u Jeruzalemu sudjelovati na summitu sa svojim kolegama po dužnosti iz Rusije i Izraela. Očekuje se da će u fokusu razgovora biti Iran.

Američki državni tajnik Mike Pompeo najavio je u nedjelju da putuje u Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate na razgovore i ponudio ponovno Iranu “bezuvjetne” pregovore.

“Spremni smo pregovarati bez uvjeta”, rekao je i dodao “Uvjeren sam da u svakom trenutku kada budu spremni mi ćemo početi razgovarati”, prenosi “Hina”.

