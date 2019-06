Zgrada se samo srušila na radnike: 18 mrtvih, 24 povrijeđenih i ko zna koliko živih zatrpanih

Advertisements

Najmanje 24 osobe su povrijeđene, dok je 36 radnika spašeno, a za još mnogo njih se strahuje da su zarobljeni ispod ruševina, navodi se u saopštenju kancelarije portparola lokalne pokrajine Prea Sihanuk.

Eighteen people were killed when an under-construction building in Cambodia collapsed early on Saturday, an official said, as rescuers struggled to reach missing workers feared trapped under a mountain of twisted steel and rubble – https://t.co/b8l8eUfybo

— The Himalayan Times (@thehimalayan) 23. lipnja 2019.